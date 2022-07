O Boletim Macrofiscal mostra melhora nos indicadores econômicos - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 14/07/2022 11:13

O governo federal aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e dos serviços produzidos no país) este ano. Com a nova estimativa, o crescimento da economia passou de 1,5% para 2%. Para o próximo ano, foi mantida a projeção de crescimento de 2,5%. As informações constam do Boletim Macrofiscal, divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo Ministério da Economia.



Além da expectativa de alta do PIB, o governo diminuiu a previsão da inflação para este ano medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que passou de 7,9% para 7,2%. A projeção já incorpora o impacto de medidas legislativas aprovadas nos preços de combustíveis, energia elétrica e comunicação.



Apesar da redução, a inflação ainda está acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) de 3,5%, com intervalo de variação de 1,5 ponto percentual (p.p.) para cima e para baixo.



No ano, o IPCA acumula alta de 5,49% e, em 12 meses, o índice registra alta de 11,89%. Já para o próximo ano, o resultado da inflação foi reavaliado de 3,6% para 4,5%. A meta estabelecida pelo CMN é de 3,25%, com o mesmo intervalo de tolerância.



PIB

Segundo o boletim, entre outros fatores, a revisão positiva para o PIB está relacionada ao desempenho da atividade econômica. Pesquisas mensais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram um crescimento médio na margem de abril e maio da indústria geral de 0,2% e na indústria da transformação de 0,4%.



“Outra ênfase que fundamenta a mudança da projeção do PIB neste ano se dá pelas alterações no mercado de trabalho, cuja variação da população ocupada (PO) no trimestre móvel findo em maio/22 e de 10,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa variação interanual significa um incremento da população ocupada de 9,4 milhões de trabalhadores”, diz o boletim.



O ministério destaca, porém, que o cenário internacional continua desafiador, com redução na perspectiva do crescimento global e o patamar ainda elevado dos preços das commodities de energia e alimentos.



As estimativas de crescimento do PIB dos países desenvolvidos foram revisadas de 3,8% no inicio do ano para 2,6% no final de junho de 2022. No caso dos países emergentes, as projeções foram alteradas de 5% no início do ano para 3,7% no fim de junho, segundo a Bloomberg.



“Essas revisões, em grande medida, são respostas a deterioração do cenário geopolítico — guerra no Leste Europeu — e da piora das condições financeiras, explicada pela elevação da curva de juros. A taxa de juros mensal para 5 anos nos Estados Unidos atingiu o maior patamar desde 2008. Resultado semelhante ocorre para a Alemanha, Franca e outros países europeus cujo nível da taxa de juros esta no maior patamar desde a crise de 2012”, diz o boletim.