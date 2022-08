Fiscais pesquisam preços para presentes no Dia dos Pais - Divulgação

Fiscais pesquisam preços para presentes no Dia dos PaisDivulgação

Publicado 07/08/2022 10:41 | Atualizado 07/08/2022 11:59

Com a chegada do Dia dos Pais, a expectativa do comércio do Rio é um aumento nas vendas para comemorar a data. Para verificar a variação de preço dos produtos mais procurados na hora de presentear, o Procon Carioca fez pesquisa em seis sites de grandes lojas. De acordo com o levantamento, a Amazon, Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Mercado Livre e Shoptime apresentaram diferenças de preços que chegaram a 160% nos mesmos produtos.

A maior diferença encontrada pelos fiscais foi o livro "O Homem Mais Rico da Babilônia", que pode ser adquirido por valores entre R$ 10,90 e R$ 28,34, uma variação de 160,00%. A segunda maior diferença foi constatada no Fone Bluetooth 5.0 QCY T1C , cujos preços variam entre R$ 89,00 e R$ 229,90, diferença de 158,31%. Chamou atenção também a grande diferença de preços da Cafeteira Expresso Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus DGS2 Arno 110V . O produto custa de R$ 580,00 a R$ 1.150,52, uma variação de preços de 98,37%.

O produto que apresentou menor variação de preço foi o Echo Dot 4ª Geração com relógio com Alexa: 7, 65% de diferença entre o menor e o maior preço, numa variação de R$ 464,36 a R$ 499,90. "Encontramos grandes diferenças de preços, o que evidencia a necessidade do consumidor sempre pesquisar o produto que pretende comprar em lojas e sites diferentes", orienta o Gerente de Fiscalização do Procon Carioca, Leonardo Gomes.

O Diretor Executivo do órgão, Igor Costa, ressalta que, nas compras online, o consumidor deve ficar atento ao prazo para entrega e somente atestar o recebimento após conferir o perfeito estado do mesmo, quando o produto for entregue em casa.

"Antes de concluir a compra, o consumidor deve se informar se a loja aceita trocas e verificar as condições para realizá-la. Essa informação é muito importante, pois as lojas não são obrigadas a trocar produtos sem defeito, simplesmente porque não agradou ou o tamanho não serviu ", explica Igor.