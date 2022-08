Índice de Confiança do Consumidor ficou em 83,6 pontos - Shopping Park Lagos

Índice de Confiança do Consumidor ficou em 83,6 pontosShopping Park Lagos

Publicado 25/08/2022 09:19

A confiança do consumidor subiu 4,1 pontos em agosto em relação a julho, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 25, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 83,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 2,7 pontos.



"A confiança dos consumidores em agosto volta a apresentar resultados positivos motivados pela melhora das expectativas em relação aos próximos meses. Existe uma visão mais favorável sobre o ambiente econômico no curto prazo, que pode estar sendo influenciado pela melhora do mercado de trabalho e desaceleração da inflação", em nota oficial.

"Isso contribui para o aumento do ímpeto de compras, que ocorre de forma mais intensa para as classes de renda mais altas. Embora o cenário político ainda possa gerar turbulências nesse cenário nos próximos meses", avaliou Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das Sondagens do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV)" conclui.



Neste mês o Índice de Situação Atual (ISA) cresceu 1,4 ponto, para 71,7 pontos. O Índice de Expectativas (IE) subiu 6,0 pontos, para 92,6 pontos.



A satisfação dos consumidores sobre a situação econômica no momento atual avançou 1,9 ponto, para 79,8 pontos. A percepção sobre a situação financeira familiar variou 0,8 ponto, para 64,1 pontos, nível ainda baixo em termos históricos.



O desejo para compra de bens duráveis cresceu 11,3 pontos, para 79,0 pontos, maior nível desde dezembro de 2019, quando estava em 81,7 pontos. O quesito que mede a situação econômica nos próximos seis meses avançou 4,6 pontos, para 109,3 pontos, terceira alta consecutiva. Já o componente que mede as perspectivas sobre a situação financeira nos próximos meses teve uma elevação de 1,1 ponto, para 90,4 pontos.



A análise por faixa de renda mostrou melhora da confiança em todos os grupos de renda familiar. A alta foi mais branda entre as famílias mais pobres: 2,2 pontos em agosto ante julho, para 75,0 pontos. Entre os mais ricos, o aumento foi de 4,0 pontos, para 90,0 pontos.



A Sondagem do Consumidor coletou entrevistas entre os dias 1º e 22 deste mês.