Produtos industrializados acumulam altas de preços de 11,46% no ano - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 26/08/2022 11:41 | Atualizado 26/08/2022 11:44

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), registrou inflação de 1,21% em julho deste ano, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador mede a variação dos preços dos produtos na saída das fábricas do país. A taxa é superior ao 1,01% medido em junho, e inferior ao 1,86%, aferido em julho do último ano.

Com o resultado de julho deste ano, os produtos industrializados acumulam altas de preços de 11,46% no ano e de 18,04% em 12 meses, ao saírem das fábricas.



Das 24 atividades industriais pesquisadas pelo IPP, 17 tiveram inflação, com destaque para alimentos (2,97%), papel e celulose (3,12%) e refino de petróleo e biocombustíveis (3,45%).



Por outro lado, sete atividades tiveram deflação (queda de preços), com destaque para metalurgia (-4,03%).



Três das quatro grandes categorias econômicas da indústria apresentaram inflação. A maior taxa foi observada nos bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos (2,14%). Os bens intermediários, que são os insumos industrializados usados no setor produtivo, tiveram alta de 1,08%, enquanto os bens de consumo semi e não duráveis apresentaram aumento de preços de 1,51%.



Já os bens de consumo duráveis seguiram o caminho oposto e tiveram deflação de 0,01%, de acordo com o IBGE.