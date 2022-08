Dados sobre o IDP foram divulgados pelo Banco Central - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 26/08/2022 12:13

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 11,093 bilhões em abril, o melhor resultado para o mês da série histórica do Banco Central, iniciada em 1995. No mesmo mês de 2021, a entrada de recursos via IDP foi de US$ 4,571 bilhões.

O resultado de abril superou as estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 3,420 bilhões a US$ 8,900 bilhões (mediana de US$ 5,200 bilhões).

O BC divulgou nesta sexta-feira, 26, também o dado de maio, uma vez que vem tentando colocar em dia as estatísticas após o encerramento da greve dos servidores, no início de julho.

Em maio, o IDP somou 4,483 bilhões. No mesmo período do ano passado, o montante havia sido de US$ 2,233 bilhões. Ainda falta atualizar os números de junho e julho.