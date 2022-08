Estatal afirmou que os valores 'buscam equilíbrio com o mercado internacional' - Rovena Rosa/Agência Brasil

Estatal afirmou que os valores 'buscam equilíbrio com o mercado internacional'Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 26/08/2022 12:56 | Atualizado 26/08/2022 13:59

A Petrobras anunciou uma redução nos preços de venda do querosene de aviação (QAV) em 10,4% para as distribuidoras na próxima quinta-feira, 1º de setembro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro, e representa a segunda redução seguida nos preços do QAV, que já haviam sofrido queda de -2,6% no início deste mês.



A empresa informou que “conforme prática que remonta os últimos 20 anos, os ajustes de preços de QAV são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras". De acordo com o comunicado: "Os preços de venda do QAV da Petrobras para as companhias distribuidoras buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”.



Só para as distribuidoras



A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. Elas, por sua vez, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.



“Importante ressaltar que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtoras ou importadoras de QAV”, informou a estatal.