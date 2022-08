O prefeito Eduardo Paes disse que Cras/CadÚnico e parcelamento de IPTU podem voltar ao normal nesta semana - Cléber Mendes/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 30/08/2022 08:38 | Atualizado 30/08/2022 12:13

Rio- Após 15 dias do ataque hacker à Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes afirmou que há possibilidade de que mais sistemas, como o do Centro de Referência da Assistência Social (Cras)/CadÚnico e parcelamento de IPTU, voltem ao normal nesta semana. "Não quero dar uma data, porque essas coisas a gente não tem muito controle, mas se Deus quiser, essa semana a gente já volta", afirmou em entrevista ao "Bom Dia Rio", na manhã desta terça-feira, 30.

Os serviços de ITBI de simulação de valor; guia de pagamento; andamento de pedido; certidão do pagamento; e autenticidade de certidões foram retomados nesta terça. Os demais serviços, como abertura de processos, serão realizados de forma presencial. O atendimento presencial do ITBI é feito somente na sede da Prefeitura do Rio, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, térreo, na Cidade Nova, das 9h às 16h.

Os serviços de IPTU e ISS continuam disponíveis apenas de forma presencial, até que o site da Prefeitura do Rio seja totalmente restabelecido. As Certidões de Visto Fiscal (ISS) e de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU) permanecem fora do ar, informou a Secretaria de Fazenda e Planejamento.

Questionado sobre a demora no retorno dos serviços, Paes explicou que o critério utilizado pelo Iplan é que o retorno só seja feito com absoluta certeza de segurança. "É bem complexo. Por exemplo, cada computador ligado dentro da prefeitura a gente tem que fazer uma checagem, uma limpeza e ai só depois você pode entrar na rede. Imagina a rede de educação, que tem mais de 1.600 escolas?", disse.

Eduardo Paes explicou que além dos serviços à população, há também os internos, que funcionam para processos licitatórios, cúpulas e pagamentos, por exemplo. "Isso nós priorizamos, os sistemas de pagamento. Os servidores vão receber no dia 2 de setembro, em dia. Isso foi uma preocupação no início, mas conseguimos", ressaltou.

Sobre o Cras, o prefeito afirmou que, para minimizar os impactos, como as grandes filas, que mesmo antes do ataque, já se formavam, a ideia é que seja ampliado o número de servidores para realizarem o cadastramento.

O prefeito disse ainda que os investimentos no Iplan já vinham sendo ampliados e vão ser ainda mais reforçados. Ele afirmou que o parque tecnológico será atualizado, pois havia um atraso, o tornando vulnerável ao ataque. Além disso, Eduardo informou que um plano de contingência será criado.

"A gente tem plano pra tudo, o que falta é um plano B pelo menos para aquilo que é fundamental para a população", explicou o prefeito, que afirmou que vai trabalhar para que esse 'plano B' seja efetivado. "O pessoal do Iplan já vinha demandando esse investimento. Ano passado não aumentamos, esse ano já conseguimos aumentar em 50% e vamos seguir investindo".

Em nota, a Prefeitura do Rio ressaltou que o site segue como plataforma de informações aos cariocas e só deixará de fazer este serviço quando todo o portal da Prefeitura estiver normalizado. Os perfis do município em redes sociais também estão à disposição da população, porque não foram atingidos pelo ataque cibernético no datacenter da administração municipal, na madrugada do dia 15 de agosto. Por conta da ação criminosa.

O caso ainda é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).