Mais de 4 milhões de contribuintes terão R$ 6 bilhões creditados nesta quarta-feira referente à restituição do IR 2022 - Agência Brasil

Publicado 30/08/2022 12:45 | Atualizado 30/08/2022 12:55

Rio - Nesta quarta-feira, 31, a Receita Federal realizará o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2022. O crédito bancário que totaliza R$ 6 bilhões será feito para 4.462.564 contribuintes na conta informada durante a declaração. O lote também contempla restituições de anos anteriores



Do montante total, R$ 265.909.045,61 serão pagos aos contribuintes com status de prioridade legal: 7.855 idosos acima de 80 anos, 60.575 entre 60 e 79 anos, 5.514 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 25.854 contribuintes que têm maior fonte de renda vinculada ao magistério.

Completam a lista deste lote 4.362.766 contribuintes, não prioritários, que entregaram a declaração até o dia 30 de maio de 2022.



A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, Consultar Restituição. O contribuindo também pode consultar através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.



A consulta no site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição, como inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

Calendário:

- 1º lote: 31 de maio (já pago)

- 2º lote: 30 de junho (já pago)

- 3º lote: 29 de julho (já pago)

- 4º lote: 31 de agosto

- 5º lote: 30 de setembro