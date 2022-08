No site da prefeitura, é possível acessar os serviços - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 31/08/2022 07:37 | Atualizado 31/08/2022 07:43

A Secretaria de Fazenda e Planejamento da Prefeitura do Rio voltou a disponibilizar on-line, nesta quarta-feira, 31, serviços do IPTU, após o ataque hacker ao Datacenter da gestão municipal, no último dia 15.O atendimento será no site da prefeitura

Os serviços disponibilizados são os de IPTU 2022 IPTU 2021 e anteriores ; e notificação de lançamento/guias ordinárias Os demais serviços de IPTU, inclusive emissão da Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica, serão realizados de forma presencial, na sede da Prefeitura do Rio, que fica na Rua Afonso Cavalcanti, 455, na Cidade Nova, no Centro do Rio. Os horários são das 9h às 16h, e nos postos de atendimento localizados nos shoppings, das 10h às 18h.Além do IPTU, a Fazenda também já retomou os serviços de ITBI e de ISS. As orientações sobre o atendimento de cada tributo também estão disponíveis no site da prefeitura . A Certidão de Visto Fiscal (ISS) permanece fora do ar.O Serviço de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria de Fazenda e Planejamento funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, nos seguintes endereços: