Site da Procuradoria do Município do Rio tem funcionamento restabelecido - Agência O Dia

Site da Procuradoria do Município do Rio tem funcionamento restabelecidoAgência O Dia

Publicado 21/09/2022 21:08

O site oficial da Procuradoria Geral do Município do Rio (PGM) teve o funcionamento restabelecido nesta quarta-feira, 21. A plataforma reúne informações do órgão e possibilita acesso aos serviços da Dívida Ativa municipal.