Queda da inflação no Rio de Janeiro foi acompanhada pelo aumento do nível de empregoFreeImages.com

Publicado 22/09/2022 13:14

A taxa de inflação no Rio, nos últimos 12 meses terminados em agosto de 2022, foi de 9,9%, voltando a ser de um dígito, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse mesmo período, a inflação brasileira também voltou ao patamar de um dígito, algo que não acontecia desde agosto de 2021. No Rio, a última vez que a taxa foi de um dígito foi em janeiro de 2022 (9,0%).

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, o mercado de trabalho formal no município gerou 7,4 mil novos empregos formais em julho de 2022, sendo a maior parte (67,8%) no setor de serviços, principal segmento da economia carioca.

Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, o Rio gerou 148,2 mil novos postos de trabalho, com um fortalecimento a partir do segundo semestre do ano passado, também coincidindo com a aceleração da vacinação. Desse total, 78,7% foram no setor de serviços, 8,6% na construção, 7,1% de comércio e 5,6% na indústria. Esses dados são os destaques da nona edição de 2022 do Boletim Econômico do Rio, publicação mensal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS).

“A alta da inflação nos últimos meses não é um fenômeno apenas no Rio, mas no Brasil e até global. Segundo o FMI, a inflação na América Latina em 2021 foi de 11,6%, e deve ser próxima de 10% em 2022, por exemplo. Por isso que é uma notícia positiva a taxa de inflação do Rio voltar a ser de um dígito. Apesar de ainda estar num patamar alto, a tendência é de queda, e deve encerrar o ano entre 6% e 7%.”, explica o secretário Thiago Dias.

O Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio), desenvolvido pela SMDEIS, tem como objetivo acompanhar mensalmente o comportamento da economia da cidade. Ele apresentou crescimento, em termos reais, de 0,9% nos últimos 12 meses terminados em julho de 2022.