Mega-sena sorteia prêmio acumulado de cerca de R$ 200 milhões, o quarto maior da história - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mega-sena sorteia prêmio acumulado de cerca de R$ 200 milhões, o quarto maior da históriaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/09/2022 07:44

Rio - Nenhuma aposta acertou as dezenas do polpudo concurso 2.523 da da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 24, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Antes avaliado em R$ 169.218.785,10, o prêmio acumula mais uma vez e pode pagar cerca de R$ 200 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, 28.

Os números sorteados foram os seguintes: 01-10-27-36-37-45. Entretanto, 294 apostas acertaram a quina e receberão R$ 44.862,56 cada, enquanto 20.572, a quadra e embolsarão R$ 915,91. Com o prêmio estimado em R$ 200 milhões, a Caixa Econômica Federal pode pagar o quarto maior prêmio da história da loteria.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O concurso terá

transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.





Confira os cinco maiores prêmios pagos pela Mega-Sena:

- R$ 289,4 milhões: uma aposta vencedora (11/5/2019)

- R$ 211,6 milhões: duas apostas vencedoras (27/2/2020)

- R$ 205,3 milhões: uma aposta vencedora (25/11/2015)

- R$ 197,4 milhões: duas apostas vencedoras (22/12/2015)

- R$ 189,3 milhões: duas apostas (19/3/2022)