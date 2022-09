Câmara do Rio aprova novo salário-base dos agentes de combate à endemias - Divulgação

Câmara do Rio aprova novo salário-base dos agentes de combate à endemiasDivulgação

Publicado 27/09/2022 19:54

A Câmara Municipal do Rio aprovou, em regime de urgência, nesta terça-feira, 27, por 42 votos, o novo salário-base dos agentes de combate à endemias do município do Rio. O projeto prevê a implantação do piso nacional dos servidores no valor de dois salários mínimos. O texto, negociado pelo líder do governo na Câmara, vereador Átila Nunes (PSD), segue para sanção do prefeito Eduardo Paes.

O salário-base dos mais de dois mil agentes que atuam no município passa agora de R$1.550 para R$ 2.424.

O vereador Átila Nunes, ressaltou a importância da atuação dos agentes no combate à endemias, como a dengue, salvando vidas com o trabalho de eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti e conscientização da população sobre a prevenção da doença.



"Este reajuste representa o reconhecimento e valorização de profissionais tão fundamentais no combate ao avanço de endemias, como a dengue, na nossa cidade. Os agentes estão no dia a dia orientando a população, visitando casas para eliminar os focos de dengue e orientar a população sobre a prevenção de doenças. Agora, vamos trabalhar para votar o projeto em segunda discussão na semana que vem para agilizar o pagamento dos novos vencimentos da categoria", explicou Nunes.



De acordo com o projeto, após ser sancionada, a lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 5 de maio de 2022, desde que efetivamente efetuado o repasse de recursos correspondentes pela União à administração municipal.