Valor da gasolina cai 3,31% nos postos do Rio de Janeiro e preço médio do litro fica em R$ 5,03

Coelho Neto fechou o período com o litro da gasolina mais barato do município, a R$ 4,73, e Flamengo lidera entre os bairros mais caros, com média de R$ 5,33 o litro; variação entre os dois extremos é de 12,7%

Publicado 17/10/2022 21:16 | Atualizado há 12 horas