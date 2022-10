Valor da gasolina cai 3,31% nos postos do Rio de Janeiro na primeira quinzena de outubro; Preço médio do litro fica em R$ 5,03 - Reprodução internet

Valor da gasolina cai 3,31% nos postos do Rio de Janeiro na primeira quinzena de outubro; Preço médio do litro fica em R$ 5,03Reprodução internet

Publicado 17/10/2022 21:16 | Atualizado 17/10/2022 21:17

Rio - Com valor médio de R$ 5,03, o litro da gasolina ficou, em média, 3,31% mais barato na cidade do Rio de Janeiro na primeira quinzena de outubro em relação ao mês de setembro. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos de 1º a 13 de outubro.



Em diferentes regiões da capital fluminense, a variação dos valores cobrados pelo combustível chegou a 12,7%. Entre os bairros mais caros para se abastecer na capital fluminense, estiveram Flamengo (R$ 5,33), Cascadura (R$ 5,33) e Castelo (R$ 5,26). Na outra ponta, o litro mais barato da gasolina foi verificado em Coelho Neto (R$ 4,73), seguido de Engenho Novo (4,74) e Méier (4,75).

Confira o ranking dos bairros com gasolina mais barata e mais cara



Menores preços



Coelho Neto - R$ 4,73



Engenho Novo - R$ 4,74



Méier - R$ 4,75



Vila da Penha - R$ 4,76



Vicente de Carvalho - R$ 4,81



Grajau - R$ 4,81



Irajá - R$ 4,83



Cosmos - R$ 4,85



Penha - R$ 4,85



Turiaçu - R$ 4,85





Maiores preços



Flamengo - R$ 5,33



Cascadura - R$ 5,33



Castelo - R$ 5,26



Lagoa - R$ 5,23



Vista Alegre - R$ 5,18



Jacarepaguá - R$ 5,16



Campinho - R$ 5,16



Santa Cruz - R$ 5,15



Laranjeiras - R$ 5,14



Ipanema - R$ 5,14