Decreto que oficializa a mudança foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (18)Reprodução / Google Earth

Publicado 18/10/2022 10:34 | Atualizado 18/10/2022 11:02

Rio - Comemorado em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público teve o ponto facultativo referente à data transferido, pelo Governo do Estado, para o dia 14 de novembro. A determinação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (18).



A mudança ficou estabelecida através do Decreto nº 48.228, que também determinou que o expediente no dia 14 de novembro estará sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas unidades cujas atividades não possam ser suspensas em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público.



A alteração do ponto facultativo não é uma novidade e também havia sido adotada no ano passado pelo governador Cláudio Castro.



O prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, já havia publicado um decreto, na última terça-feira (11), alterando o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público também para o dia 14 do próximo mês.



Nas redes sociais, servidores estaduais e municipais reclamaram da mudança devido ao dia 14 de novembro ser uma segunda-feira e, por anteceder o feriado da Proclamação da República, celebrado no dia 15, já seria considerado ponto facultativo. "Ele jogou para o dia 14, para juntar com o ponto facultativo que já seria por conta do feriado do dia 15", reclamou um internauta.