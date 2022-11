Enel promove feirão de negociação de dívidas em shopping do Rio - Reprodução

Publicado 16/11/2022 14:53 | Atualizado 16/11/2022 14:53

A Enel Distribuição Rio irá realizar no Partage Shopping São Gonçalo, no Centro, o feirão de negociação de dívidas "Quita Fácil Campeão". A ação ocorrerá entre os dias 17 à 19 de novembro, no 2º piso, das 10h às 18h. O atendimento será feito por ordem de chegada.

O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia, principalmente com a chegada da Copa do Mundo do Quatar.

“Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes neste fim de ano. Sabemos que muitos desses consumidores perderam renda, emprego e precisam do nosso apoio”, afirma Ana Teresa Raposo, diretora de Mercado da Enel Distribuição Rio.

Condições de parcelamento

Os clientes com faturas vencidas há mais de 61 dias podem parcelar as contas em atraso em até 12 vezes — entrada + 11 parcelas em juros. Quem preferir, pode negociar em até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito.



Já os consumidores com faturas vencidas há mais de 180 dias podem parcelar em até 6 vezes — entrada + 5 parcelas — com desconto de até 30% sobre o débito total (após atualização de IPCA e Juros Mora).



Os clientes que já possuem um parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha. A iniciativa só é válida para novas negociações.

Sustentabilidade

Os consumidores que realizarem seu atendimento durante o feirão poderão participar também de ações do Enel Compartilha Consumo Consciente. Haverá um estande com informações sobre o uso consciente de energia, cartilhas informativas do "Juca Energia".

Será possível se cadastrar e concorrer ao sorteio de 30 geladeiras eficientes, selo Procel A de economia de energia. Quem comparecer ao feirão também poderá trocar até duas lâmpadas antigas pelo modelo LED, que são 80% mais econômicas. Para participar das ações, basta levar a conta de energia paga ou o comprovante do parcelamento.