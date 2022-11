Dos entrevistados, 44,8% pretendem comprar os presentes em lojas físicas - Daniel Castelo Branco

Publicado 16/11/2022 16:34

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revela que 74,1% dos consumidores fluminenses pretendem presentar alguém no Natal. A pesquisa foi feita entre os dias 25 e 27 de outubro e ouviu 1.070 pessoas. Vestuário, calçados e acessórios são os presentes preferidos (52,5%), seguido de brinquedos (34,8%), lembrancinhas (16,3%) e eletrônicos (11,1%). A pesquisa mostra também que o gasto médio é estimado em R$ 392, com uma movimentação financeira de R$ 2,246 bilhões na economia fluminense.

Dos entrevistados, 44,8% pretendem comprar os presentes em lojas físicas, enquanto 24,8% disseram que farão as compras em lojas virtuais. 29.4% afirmaram que pretendem comprar em ambos.

Black Friday

A maior parte dos consumidores (40,7%) não irá adquirir produtos na Black Friday, enquanto 34,8% disseram que vão comprar na data. Ainda não sabem se vão adquirir algum produto, 24,5%. A pesquisa mostrou que 43,8% disseram que pretendem comprar eletrônicos, como videogame, smartphone, computador, tablet, entre outros. Os eletrodomésticos são os preferidos de 33,1%, enquanto 17,5% disseram que irão comprar itens de vestuário, calçados e acessórios. 21,5% afirmaram que vão adquirir mais de um tipo de produto.

A sondagem revelou que o gasto médio deve ser de R$ 1.203, com movimentação financeira estimada em R$ 3,233 bilhões na economia fluminense.

“O que observamos é um processo de recuperação ao longo do ano. Em setembro, retomamos a trajetória de otimismo, interrompida em julho e agosto. A perspectiva do Natal e Black Friday consolida o momento de retomada e um ganho de musculatura na perspectiva positiva para as próximas semanas. O que as duas pesquisas mostram é que a intenção de compras para a Black Friday não afetou o desejo para o Natal, o que reforça esse bom momento da economia respaldado, principalmente pela evolução do emprego formal”, analisa o diretor executivo do IFec RJ, João Gomes.