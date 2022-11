A Amazon Brasil registrou recorde de vendas na Black Friday - Reprodução / Freepik

A Amazon Brasil registrou recorde de vendas na Black FridayReprodução / Freepik

Publicado 28/11/2022 11:42

Confirmando seu crescimento no Brasil, a Amazon.com.br teve a sua maior Black Friday, e os clientes compraram mais de 3,5 milhões de unidades no Brasil em 48 horas de evento. As categorias mais vendidas incluem: Livros, Produtos de Rotina e Supermercado, Casa e Garagem, Moda e Eletrônicos.



Vendedores parceiros, que, em sua grande maioria, são pequenas e médias empresas, também registraram recordes de vendas nesta edição. Entre os itens mais vendidos estão produtos de Moda, Beleza, Casa e Eletrônicos.



Entre as categorias mais vendidas das 48 horas de Black Friday da Amazon estão Livros, Produtos de Rotina e Supermercado, Casa e Garagem, Moda e Eletrônicos.