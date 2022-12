Confira como economizar energia elétrica e pagar mais barato nas contas de luz de 2023 - Reprodução

Publicado 19/12/2022 05:00

A conta de luz possui grande influência sobre os orçamentos das famílias brasileiras e, nos últimos anos, passou a pesar ainda mais no bolso depois da criação do novo patamar de bandeira tarifária para faturas de energia. A nova bandeira, de “escassez hídrica” passou a vigorar desde 1º de setembro de 2021 a abril deste ano, período em que o país passou por uma intensa crise hídrica e de energia, segundo o Ministério de Minas e Energia.



As bandeiras são uma cobrança adicional nas contas de luz quando o custo de produção de energia fica mais alto. A tarifa de "Escassez Hídrica" não existia e se posicionou acima da bandeira vermelha, de patamar 2. A nova taxa foi responsável por acrescer a conta de luz em um valor de R$ 14,20 /100 kWh, estimativa de um aumento de 6,78% na tarifa de luz para os consumidores.



Este ano, mesmo após o governo federal definir bandeira verde na conta de luz a partir do mês de abril, boa parte da população ainda enfrenta problemas para poder manter os pagamentos em dia. As contas ficaram mais caras e os consumidores enfrentaram grandes dificuldades para gerir os gastos. O aumento foi notado pela advogada Natália Soares de Oliveira, de 33 anos. Segundo ela, a sensação é de que, em algum momento, não ficará difícil pagar as contas.



“Todos os anos quando chegamos ao período de estiagem, as contas ficam mais caras. No verão, quando o consumo tende a aumentar, aparece logo a bandeira vermelha, indicando que a tarifa cobrada está com valor ainda maior. No início de 2022, as contas chegaram a valores insustentáveis. A sensação é que vai chegar um ano em que não conseguiremos mais pagar”, relata Natalia.



A advogada conta ainda que, durante alguns meses, o problema persistiu mesmo após o fim da cobrança da bandeira de escassez hídrica na conta de energia elétrica. As expectativas da advogada para o próximo ano são pouco animadoras.



“Houve meses em que deixamos de pagar outras contas porque, com os aumentos constantes da conta de energia, o orçamento não fechava. Minhas expectativas são de zero melhora. As contas de energia vêm aumentando cada vez mais há anos e eu desconheço qualquer projeto que vise à diminuição das tarifas.”, afirma Natália.



Com a chegada do verão — e o consequente aumento no consumo de energia — algumas medidas podem ser adotadas para evitar um aumento na conta de luz. A professora Rosane Leandro Mariano, de 48 anos, relata a dificuldade de acompanhar os altos valores. Ela diz que adotou novos hábitos para conseguir reduzir a despesa.



“Minha conta de luz aumentou muito e ela acaba mexendo no orçamento, porque o salário não acompanha esses aumentos. É necessário remanejar as outras despesas e gastos, para não deixar de pagar nada. Tanto que precisei rever alguns hábitos. Passamos a ficar atentos com a luz em ambientes onde não tem ninguém, os banhos mais breves, o uso do ar-condicionado, procurando dormir todos no mesmo ambiente, sempre que possível, e ainda torcer para que nos períodos de chuva encham os reservatórios sem destruir a cidade”, conta Rosane.



A professora Cátia Regina Vieira Bezerra, de 48 anos, também reclama do impacto causado pelo aumento das contas de luz. Ela foi mais uma pessoa a mudar hábitos para gastar menos eletricidade.



“Geralmente impacta o orçamento da casa, deixando de pagar uma conta ou diminuindo as despesas em outro setor. Como citado antes, nos resta cortar gastos em outros setores, geralmente no entretenimento, idas ao cinema, restaurantes, sair com amigos”, relata Cátia.



O DIA conversou com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e com as concessionárias de energia que atuam no Estado (Light e Enel) e reuniu dicas algumas dicas para economizar nas contas de luz.



Equipamentos Eficientes



Sempre que comprar um equipamento, dê preferência aos que possuem o Selo Procel de eficiência, pois eles indicam os modelos que consomem menos energia.



Criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Selo foi instituído por decreto presidencial em dezembro de 1993. Desde então, foram firmadas parcerias com Inmetro, agentes como associações de fabricantes, pesquisadores de universidades e laboratórios, com o objetivo de estimular a oferta no mercado brasileiro de equipamentos mais eficientes.



Para isso, são estabelecidos índices de consumo e desempenho para cada categoria de equipamento. O aparelho candidato ao Selo deve ser submetido a ensaios em laboratórios indicados pela Eletrobras.



Então, ao adquirir um novo equipamento, procure sempre pelo Selo. Além de contribuir para o consumo sustentável de energia, você também vai economizar na conta de luz.



Hábitos Conscientes



Hábitos de consumo são um dos fatores que mais influenciam no valor final da conta de luz. Verificar e mudar comportamentos da família é o primeiro passo para diminuir os gastos com energia. A Aneel orienta o consumidor a anotar diariamente a marcação do medidor de energia e acompanhar a evolução do consumo. para analisar quais pontos poderiam ser melhorados para reduzir o custo da conta de energia.



“A primeira dica é aproveitar, durante o dia, o ar fresco e a luz do sol. Sempre que pensar em ligar as luzes, no período da manhã ou da tarde, lembre-se de deixar as janelas e cortinas abertas. Em caso de reforma, nossa segunda dica é tentar escolher cores claras para compor o interior da casa, visto que ambientes escuros precisam de iluminação extra”, aconselha a Agência.



Já as concessionárias Light e Enel disponibilizam ferramentas digitais, interativas e dinâmicas que auxiliam o consumidor a entender os gastos de casa e a procurar a melhor maneira de economizar.





O jogo Detetives da Energia , criado pela Light, é o primeiro passo para entender os hábitos de consumo de toda a família. Por meio de perguntas baseadas em situações do cotidiano, o dispositivo, ao fim, é responsável por informar sua forma de consumo e a te dar dicas de melhora.

Para fazer essa experiência, Estela Alves, especialista de responsabilidade social da Light, explica a importância do jogo em propor a conscientização de forma coletiva, sem precisar abrir mão do conforto.







Já a Enel disponibiliza um



Manutenção de Aparelhos





- Geladeiras, freezers, adegas e cervejeiras

“A gente não precisa abrir mão do conforto para economizar energia. Basta ficar atento aos nossos hábitos e identificar os desperdícios. E como o jogo propõe esse exercício de conscientização junto com a família, há mais chances de resultados práticos, pois todos da casa vão perceber juntos onde podem melhorar”, destaca Estela.Já a Enel disponibiliza um simulador de consumo desenvolvido para conhecer melhor a energia elétrica explorada por cada aparelho da casa. Com ele, é possível selecionar cômodos e equipamentos, informar a potência e o tempo de uso dos aparelhos. Ao fim, aplicativo estima o consumo total e o cliente ainda recebe dicas dos equipamentos mais eficientes do mercado, de acordo com o perfil de uso.

Faça revisões periódicas, com profissionais capacitados, das borrachas de isolamento das portas e sensores de temperatura, para evitar consumo excessivo. Uma medida imediata que garante a verificação do condicionamento das borrachas, é fazer o teste da folha de papel: feche a porta da geladeira sobre uma folha e depois puxe. Se ela sair sem resistência, troque a borracha para vedar melhor e gastar menos. Entretanto, o recomendado é procurar especialistas.



Evite abrir os equipamentos com frequência, pois o ar quente exige mais energia para resfriar e atingir novamente a temperatura ajustada, pegue tudo o que precisa de uma vez. Mantenha as saídas de ar do congelador desobstruídas. O mesmo serve para a circulação interna do equipamento. Para isso, não forre as prateleiras, e lembre-se de regular o termostato. Não utilize a parte de trás para secar roupas, toalhas e sapatos.



Instale o aparelho em um local bem ventilado, longe de fogão, aquecedor e em áreas expostas ao sol. Sempre mantenha a geladeira limpa e a descongele regularmente, caso o modelo não seja frost free. Ao viajar, deixe o eletrodoméstico vazio e o desligue da tomada. Por fim, evite guardar alimentos quentes e sem tampas.

- Chuveiro Elétricos



Fique atento à duração do banho. O tempo recomendado é de no máximo dez minutos. Evite os horários de pico, das 18h às 21h. Ao se ensaboar ou passar produtos no cabelo, desligue o chuveiro. Nos dias de altas temperaturas, tome banhos rápidos e, se possível, com a chave de temperatura na posição "verão", o que pode reduzir o consumo em até 30%. Compre sempre chuveiros de menor potência (2 a 6 kW), que são eficientes e consomem menos. Limpe com frequência os orifícios de saída de água. Se houver obstrução, o volume será menor e o chuveiro terá que ficar mais tempo ligado. Em caso de queima de resistências, evite acidentes. Use peças originais e não faça emendas ou nem adaptações.



- Ar-condicionado



Antes de ligar o aparelho, pense se e realmente necessário — ele é um dos dispositivos que mais consome energia. Se puder, opte pelo ventilador. Ao usar o ar-condicionado, deixe as portas e janelas sempre fechadas. Assim o ambiente gela mais rápido e evita a saída e maior gasto do ar.



Faça o cálculo das dimensões do ambiente para escolher um aparelho sob medida para o local, sem exageros. Evite a entrada de sol no ambiente refrigerado e instale o equipamento em lugar com boa circulação de ar.



Quanto à temperatura, o ideal e manter o aparelho em 23°C. Temperaturas mais baixas podem não ser alcançadas e fazer o aparelho trabalhar o tempo todo em potência máxima. Manter o filtro limpo e o termostato regulado também faz toda a diferença. Ao sair de casa, lembre-se sempre de desligar os equipamentos.



- Máquina de lavar e ferro de passar



Acumule o máximo de peças de roupa e passe ou lave de uma só vez, mas cuidado para não ultrapassar a capacidade da máquina. No dia escolhido para passar, comece pelas mais pesadas. Quando for a vez das mais delicadas, desligue o ferro e lembre de utilizar a temperatura indicada para cada tipo de tecido. Se precisar fazer uma pausa, lembre-se de desligar o aparelho. Coloque a dosagem correta de sabão na máquina de lavar, para evitar enxágues extras. Lembre-se de limpar o filtro periodicamente.

O dia esta bonito lá fora? Poupe sua secadora, estendendo as roupas no varal.



- Televisão, celulares e computadores



Desligue a TV, rádios e videogames quando ninguém estiver usando. Evite deixar aparelhos em stand by. Esta função é como um “modo de espera” dos aparelhos eletrônicos, que facilita na hora de “ligá-lo” novamente, como se estivesse desligado só que conectado na tomada. Isso significa que o aparelho continua consumindo energia. De acordo com especialistas, a junção de todos os aparelhos ligados nesse modo podem representar um aumento de até 12% na conta de energia elétrica.

Evite deixar os aparelhos conectados na tomada quando estiverem totalmente carregados. Ainda não ligue muitos aparelhos na mesma tomada com o uso de T 's, pois isso pode provocar aquecimento nos fios, o que causa desperdício de energia e até mesmo acidentes graves.



- Bomba d’água



A primeira dica é realizar manutenção periódica na bomba d'água, seguindo a indicação do fabricante. Evite ligar o equipamento várias vezes. Em caso de vazamentos, chame um especialistas e os elimine o mais rápido possível. Regule o tempo das válvulas de descargas e verifique o funcionamento da bóia.



- Instalações Elétricas



As instalações elétricas feitas da maneira correta podem ajudar a economizar energia. Elimine emendas mal feitas, fios e cabos desencapados ou com isolamento comprometido. Evite o uso de benjamins, eles são responsáveis pela sobrecarga nas tomadas e podem causar acidentes. Ao adquirir equipamentos elétricos, confira a voltagem para saber se a fiação suporta a nova carga.



Por último, quando o assunto se trata de projetos elétricos de maior porte, é fundamental recorrer a um profissional habilitado.



- Iluminação



Troque as lâmpadas por modelos econômicos. As de LED, por exemplo, economizam até 80% de energia e duram mais tempo. Durante o dia, aproveite a iluminação natural: abra janelas e cortinas. Apague as lâmpadas de ambientes desocupados. Mantenha limpas luminárias, globos e arandelas. Opte por utilizar sensores de presença em áreas comuns de baixa circulação.



