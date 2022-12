Haddad deve anunciar alguns nomes que integrarão a equipe da Fazenda na coletiva marcada para esta noite - Rovena Rosa/Agência Brasil

Haddad deve anunciar alguns nomes que integrarão a equipe da Fazenda na coletiva marcada para esta noite Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 13/12/2022 12:55

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se a portas fechadas durante 30 minutos com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira, 13. A informação foi confirmada pela assessoria do petista.

Depois da conversa entre o atual e o futuro ministro, eles começaram uma reunião com secretários especiais e chefes de assessorias especiais do Ministério da Economia. Neste primeiro encontro, Haddad quer saber quais são os projetos de cada secretaria.

Segundo o ex-prefeito de São Paulo, as propostas aderentes ao programa de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terão continuidade. Haddad está acompanhado do economista Gabriel Galípolo e Laio Correia Moraes.



Como mostrou o 'Broadcast', Haddad deve anunciar dois ou três nomes que integrarão a equipe do Ministério da Fazenda na coletiva marcada para às 18h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.