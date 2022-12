Prefeitura do Rio anunciou o calendário de pagamento do IPTU 2023 - Prefeitura do Rio/Divulgação

Publicado 20/12/2022 12:39 | Atualizado 20/12/2022 12:59

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou, no Diário Oficial desta terça-feira, 20, o cronograma de pagamento do IPTU 2023. Os contribuintes terão até o dia 7 de fevereiro de 2023 para pagar a cota única ou a primeira parcela do imposto predial. Os que optarem pelo pagamento em cota única garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2022.O envio das guias de pagamento do IPTU 2023 para as casas dos contribuintes será feito ao longo do mês de janeiro. As guias também poderão ser emitidas de forma on-line, a partir de 23 de janeiro, tanto no site carioca.rio , quanto no aplicativo do Carioca Digital, disponível para iOS e Android. Para a comodidade dos cariocas, será possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para serem pagas mensalmente, sem a necessidade de acessar o site todos os meses.Os contribuintes também poderão solicitar a guia nos Postos de Atendimento do IPTU. Para realizar o procedimento, pela internet ou de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no carnê do IPTU de anos anteriores.O valor do imposto predial será corrigido pela inflação acumulada de 2022, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), que será divulgado pelo IBGE.Cota única: Vencimento em 7/21ª cota: Vencimento em 7/22ª cota: Vencimento em 7/3