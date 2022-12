Canais automatizados 'Fale Conosco' dos Correios atenderão normalmente - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Canais automatizados 'Fale Conosco' dos Correios atenderão normalmente Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/12/2022 15:23 | Atualizado 20/12/2022 15:26

Rio - Os Correios anunciaram, nesta terça-feira, 20, o horário de funcionamento no período de festas de fim de ano. As agências estarão abertas normalmente em todo o país entre os dias 20 a 23, e também entre 26 e 30 de dezembro.

No dia 24, véspera do Natal, haverá expediente nas agências que funcionam aos sábados. Já no dia 31, véspera do Ano Novo, as unidades estarão fechadas. O atendimento será retomado na segunda-feira, 2 de janeiro.



A Central de Atendimento dos Correios (CAC) operará normalmente no dia 24, das 8h às 14h. No dia 31, não haverá funcionamento, que também será retomado no próximo dia útil.



Os canais automatizados 'Fale Conosco', chat e telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100 funcionarão normalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Confira o funcionamento dos bancos

As agências bancárias não vão abrir nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro, nem em 1º de janeiro, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

No dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, haverá expediente normal. Os bancos retornam no dia 2 de janeiro.

Os clientes podem usar os canais digitais das instituições e os caixas eletrônicos para fazer transações nas datas em que não houver atendimento.

Os carnês e contas de consumo que vencerem no feriado, poderão ser pagos no dia útil seguinte sem qualquer acréscimo.