Segundo a pesquisa, 71% dos entrevistados gastarão até R$ 250 com produtos para a ceia de Natal - Reprodução de Internet

Publicado 20/12/2022 14:53 | Atualizado 20/12/2022 14:53

Com o aumento dos preços dos alimentos, do desemprego e da queda de renda familiar o carioca terá uma ceia de Natal ainda mais econômica do que a do ano passado. É o que mostra pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do SindilojasRio que ouviu 350 consumidores que procuraram os postos do Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC entre as duas primeiras semanas de dezembro.

Para 72% dos entrevistados, a ceia será bem mais modesta; 20% que será igual e 6% que será mais farta. Eles apontaram o aumento dos preços dos alimentos, o desemprego e a queda da renda familiar como os fatores determinantes para uma ceia menos sortida.

Mesmo diante desse cenário 71% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 250 com a Ceia de Natal; 25% entre R$ 300 e R$ 400 e 4% acima de R$ 450; 70% pretendem pagar suas despesas com cartão de crédito parcelado; 24% com cartão alimentação; 6% à vista.

Os produtos que deverão compor a ceia são peru/chester/frango (50%), lombo/pernil (25%), bacalhau (8%), frutas (6%), vinho/cerveja/refrigerante (10%) e 1,0% outros.

Entre a ceia de Natal e presentes 75% dos consumidores ouvidos pretendem comprometer até 15% da sua renda; 15,5% entre 16% e 25%; 4,5% acima de 35%.