Descanso de Guedes prossegue até 31 de dezembro, quando acaba a gestão do atual presidenteMauro Pimentel/AFP

Publicado 20/12/2022 10:18 | Atualizado 20/12/2022 10:19

Brasília - O ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou de férias na segunda-feira, 19, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 20.

Pelo documento, o descanso de Guedes prossegue até 31 de dezembro, último dia do governo de Jair Bolsonaro e véspera da data de posse do futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Até agora, o Palácio do Planalto não informou se Bolsonaro fará a passagem da faixa presidencial a Lula e se integrantes da atual gestão irão participar das solenidades programadas para 1º de janeiro de 2023.

*Com informações do Estadão Conteúdo