Festa promete ser 'épica', e há opções de comemoração para todos os bolsos - Divulgação/RioTur

Festa promete ser 'épica', e há opções de comemoração para todos os bolsosDivulgação/RioTur

Publicado 27/12/2022 00:00

O Natal mal acabou, mas o Réveillon já está à porta. O Rio, destino escolhido por milhares de turistas para começar o ano “com o pé direito”, espera receber mais pessoas do que nos últimos dois anos, marcados pela pandemia. Na capital, a comemoração promovida pela RioTur, que qualifica a festa como "a maior e mais bonita do mundo", será estendida a oito pontos, além dos dois tradicionais, em Copacabana.



Quem também celebra é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), que espera que a capital atinja 100% da capacidade hoteleira. “A expectativa para as festas de Réveillon é excelente. Tudo indica que teremos uma das melhores altas temporadas dos últimos tempos”, afirma Manoel Linhares, presidente da ABIH Nacional.



O Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRio) também está otimista. “As projeções de recuperação do setor são muito positivas e sinalizam que os números fiquem próximos ou superem os do Réveillon 2020/2021. Esperamos chegar a 98% de quartos ocupados”, comemora Alfredo Lopes, presidente da organização. No último ano, a lotação chegou a 92,10%.



De acordo com a terceira prévia da pesquisa, divulgada pela HotéisRio na última quinta-feira, 22, a média da ocupação hoteleira na capital fluminense já registrava 89,61% para o período entre 30 de dezembro a 1º de janeiro. O resultado mostra um expressivo crescimento nas reservas, considerando que, na estimativa anterior, publicada no dia 14, o levantamento registrava uma ocupação de 80,75%.



Os bairros mais procurados pelos turistas são Ipanema e Leblon, com 93,62% das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana, com 93,10%. Logo após, Barra da Tijuca e São Conrado (92,04%), Flamengo e Botafogo (87,35%) e Centro (78,30%).



O DIA selecionou algumas opções de hospedagens para quem deixou as reservas para última hora. No Centro, o hotel Windsor Guanabara, oferece a categoria standard, com valor a partir de R$ 1.561 + taxas. Já uma reserva no Ibis Santos Dumont custa R$ 1.892, com taxas inclusas, e crianças de até 12 anos podem ficar no mesmo quarto, sem acréscimos no valor.

Para quem não abre mão de ficar de frente para o mar da Zona Sul e está disposto a investir mais, o Windsor Plaza está a partir de R$ 4.775 + taxas. Nas ruas próximas à praia, o Majestic Rio Palace Hotel, categoria standart duplo, custa cerca de R$ 3.106.

Já na Praia da Barra, o Windsor Tower custa a partir de R$ 3.253 + taxas. No CDesign Hotel, a categoria superior premier casal com varanda sai a R$ 3.591 + taxas.

A educadora social Débora Nascimento, de 23 anos, decidiu optar por ficar na casa de uma amiga. “É outra coisa ficar com uma pessoa que já conhece bem a cidade”, avalia. Ela, que chega ao Rio na quinta-feira, 29, se mostra animada para passar o Réveillon no Rio pela primeira vez.



“Estou com expectativas altíssimas para o Ano Novo no Rio”, vibra ela, que é natural de Guarulhos, São Paulo. A educadora afirma não ter religião definida, mas declara que pretende seguir um clássico ritual na virada: “Depois da festa na casa da minha amiga, pretendo ir à praia para pular as sete ondinhas. Quero começar o ano com o pé direito e com as paisagens bonitas que a gente sempre vê”.



Para a viagem, a paulista explica que escolheu comprar a passagem de ônibus para economizar. “Eu até pesquisei para ir de avião, mas o preço estava caríssimo. Então, o ônibus acabou sendo a melhor opção”.





Quem ainda não garantiu o busão pode aproveitar, porque ainda há passagens. Os que comprarem com antecedência, terão descontos de até 80%, afirma a rodoviária. Para adquirir, basta acessar o



Os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim também estão a todo vapor. Cerca de 750 mil passageiros devem pelo terminal no período compreendido entre 16 de dezembro até 2 de janeiro. Já no Tom Jobim, do dia 20 deste mês até 2 de janeiro, devem circular mais de 244 mil pessoas. De acordo com a RIOgaleão, concessionária responsável pelo aeroporto, ao todo, 1.551 voos estão programados para estas datas.



Em ambos, também há bilhetes disponíveis, que podem ser comprados nos próprios aeroportos ou pela internet por meio de agências de viagens, as quais costumam garantir preços mais vantajosos, mesmo com a alta temporada.



O secretário estadual de Turismo, Sávio Neves, defende a importância da movimentação de turistas para a movimentação econômica. “A Setur-RJ sempre acreditou que o turismo seria o segmento responsável pela retomada da economia do estado no pós-pandemia e isso já começou a ser materializado este ano e se concretiza nesse período de festas e férias”.



“Com a cidade liderando a preferência de viagens de fim de ano, empresas aéreas aumentando rotas que incluem o Rio, retorno da ABAV Expo, maior feira do setor de turismo da América Latina, à Cidade Maravilhosa após 11 anos, entre outros fatores”, avalia Sávio. Ele comenta ainda sobre a campanha “Apaixone-se pelo Rio”, que é promovida pelo governo estadual em parceria com a pasta, e promete reforçar o fluxo de turistas.



“Em quase seis meses de duração, a maior temporada de cruzeiro dos últimos 10 anos, consagra, junto com outras realizações da Setur-RJ, o turismo como segmento-chave na retomada da economia. Serão recebidos, em todo o Estado, mais de um milhão de cruzeiristas e 300 mil tripulantes, gerando impacto estimado em R$1 bilhão para a economia fluminense. Temos muito a comemorar!”



Veja a programação de eventos promovidos pela Prefeitura do Rio



Cariocas, fluminenses, e turistas já podem comemorar, porque, conforme a RioTur, a festa será "épica". O palco Copacabana, localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá como atrações DJ Marcson Muller, DJ MMarques, Iza, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e bateria da Grande Rio.



Já o palco Carioca, que ficará na altura da Rua Santa Clara, vai contar com Mart’nália, Bala Desejo, Gilsons, Preta Gil, bateria da Beija-Flor e DJs.



Quem for à Praia do Flamengo, próximo ao posto 2, curtirá a virada do ano ao som de DJ, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Teresa Cristina, Boka Loka, GRES Unidos do Viradouro.



Na Praia da Bica, na Ilha do Governador, a música ficará por conta de DJ, Grupo Coisa Séria com a participação de Jaime Neto, Rebecca, Tá na Mente e GRES Estação Primeira de Mangueira.



No Iapi da Penha, o som será comandado por DJ, Grupo Existência, Participação Renato Milagres, Michael Sullivan, TIEE, GRES Acadêmicos do Salgueiro.



O famoso Piscinão de Ramos terá apresentações de DJ Juninho Timbau, L1 Rapper, Delacruz, Maneirinho e GRES Imperatriz Leopoldinense.



Em Guaratiba, na Praia da Capela, estarão presentes DJ, com participação Bela Rosa, Sandra de Sá, Pique Novo, Participação Adrianinho e GRES Unidos da Tijuca.



Na Praia de Sepetiba, terá DJ, Gamadinho com participação de Braga, Thiago Soares, Suel e GRES Mocidade Ind. De Padre Miguel.



Na Praia da Moreninha, Ilha de Paquetá, DJ, Gustavo Lins, Silvinho Blau Blau e a Festa Ploc e GRES Paraíso do Tuiuti irão animar a festa.



No Parque Madureira, DJ, Mauro Diniz e Família, Belo, GRES Imperio Serrano e GRES Portela.



De acordo com a Prefeitura, será realizada uma queima de fogos inédita, com bombas mais modernas e tecnológicas. Na chegada de 2023, à meia-noite, o céu de Copacabana se iluminará com um espetáculo de 12 minutos de fogos piromusicados. Em uma apresentação ainda mais potente, terá grafismos inéditos e mais tecnologia, com brilhos e cores que iluminarão o céu.



Em Copacabana, haverá uma área especial para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os demais palcos também contarão com esse apoio para que ninguém fique sem aproveitar o evento. Sempre próximo ao palco, um espaço dedicado à PCD's terá rampas e acessos para cadeirantes, seguindo determinação legal.



No total, serão 10 balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas. O sistema de disparo é de conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma das balsas, sem qualquer risco de interferência. A grande festa começa no sábado, 31, a partir das 18h, e vai até às 03h30m da madrugada do dia 1 de janeiro de 2023.



Os demais bairros também contarão com uma queima de fogos especial para colorir o céu na virada. “A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes voltarão a ter um réveillon em grande estilo. A expectativa é de casa cheia, com 100% de ocupação da rede hoteleira e uma virada de ano animada por 12 pontos de queima de fogos de artifício, realizada no telhado de hotéis, ao longo dos dois bairros. A festa também é patrocinada pela Riotur”, destaca a }Prefeitura carioca.



A Riotur contará com apoio da Polícia Militar, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Metrô, CET-Rio, Juizado de Menores, entre outros órgãos para garantir a segurança da população durante o Réveillon.



Um dos destaques desta edição é que a festa voltará a ser Carbono Neutro, assim como ocorreu na edição de 2021, quando o Réveillon do Rio ganhou o selo Sustentabilidade Tesouro Verde, como forma de compromisso e ética ambiental.



Festa em Niterói

E não foi só Débora que optou pelo coletivo. A Rodoviária do Rio espera que mais de 286 mil pessoas desembarquem pelo terminal entre 22 de dezembro e 2 de janeiro. Com isto, além dos 7.400 ônibus regulares, haverá 1.510 veículos extras.Quem ainda não garantiu o busão pode aproveitar, porque ainda há passagens. Os que comprarem com antecedência, terão descontos de até 80%, afirma a rodoviária. Para adquirir, basta acessar o site oficial do terminal Os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim também estão a todo vapor. Cerca de 750 mil passageiros devem pelo terminal no período compreendido entre 16 de dezembro até 2 de janeiro. Já no Tom Jobim, do dia 20 deste mês até 2 de janeiro, devem circular mais de 244 mil pessoas. De acordo com a RIOgaleão, concessionária responsável pelo aeroporto, ao todo, 1.551 voos estão programados para estas datas.Em ambos, também há bilhetes disponíveis, que podem ser comprados nos próprios aeroportos ou pela internet por meio de agências de viagens, as quais costumam garantir preços mais vantajosos, mesmo com a alta temporada.O secretário estadual de Turismo, Sávio Neves, defende a importância da movimentação de turistas para a movimentação econômica. “A Setur-RJ sempre acreditou que o turismo seria o segmento responsável pela retomada da economia do estado no pós-pandemia e isso já começou a ser materializado este ano e se concretiza nesse período de festas e férias”.“Com a cidade liderando a preferência de viagens de fim de ano, empresas aéreas aumentando rotas que incluem o Rio, retorno da ABAV Expo, maior feira do setor de turismo da América Latina, à Cidade Maravilhosa após 11 anos, entre outros fatores”, avalia Sávio. Ele comenta ainda sobre a campanha “Apaixone-se pelo Rio”, que é promovida pelo governo estadual em parceria com a pasta, e promete reforçar o fluxo de turistas.“Em quase seis meses de duração, a maior temporada de cruzeiro dos últimos 10 anos, consagra, junto com outras realizações da Setur-RJ, o turismo como segmento-chave na retomada da economia. Serão recebidos, em todo o Estado, mais de um milhão de cruzeiristas e 300 mil tripulantes, gerando impacto estimado em R$1 bilhão para a economia fluminense. Temos muito a comemorar!”Cariocas, fluminenses, e turistas já podem comemorar, porque, conforme a RioTur, a festa será "épica". O palco Copacabana, localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá como atrações DJ Marcson Muller, DJ MMarques, Iza, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e bateria da Grande Rio.Já o palco Carioca, que ficará na altura da Rua Santa Clara, vai contar com Mart’nália, Bala Desejo, Gilsons, Preta Gil, bateria da Beija-Flor e DJs.Quem for à Praia do Flamengo, próximo ao posto 2, curtirá a virada do ano ao som de DJ, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Teresa Cristina, Boka Loka, GRES Unidos do Viradouro.Na Praia da Bica, na Ilha do Governador, a música ficará por conta de DJ, Grupo Coisa Séria com a participação de Jaime Neto, Rebecca, Tá na Mente e GRES Estação Primeira de Mangueira.No Iapi da Penha, o som será comandado por DJ, Grupo Existência, Participação Renato Milagres, Michael Sullivan, TIEE, GRES Acadêmicos do Salgueiro.O famoso Piscinão de Ramos terá apresentações de DJ Juninho Timbau, L1 Rapper, Delacruz, Maneirinho e GRES Imperatriz Leopoldinense.Em Guaratiba, na Praia da Capela, estarão presentes DJ, com participação Bela Rosa, Sandra de Sá, Pique Novo, Participação Adrianinho e GRES Unidos da Tijuca.Na Praia de Sepetiba, terá DJ, Gamadinho com participação de Braga, Thiago Soares, Suel e GRES Mocidade Ind. De Padre Miguel.Na Praia da Moreninha, Ilha de Paquetá, DJ, Gustavo Lins, Silvinho Blau Blau e a Festa Ploc e GRES Paraíso do Tuiuti irão animar a festa.No Parque Madureira, DJ, Mauro Diniz e Família, Belo, GRES Imperio Serrano e GRES Portela.De acordo com a Prefeitura, será realizada uma queima de fogos inédita, com bombas mais modernas e tecnológicas. Na chegada de 2023, à meia-noite, o céu de Copacabana se iluminará com um espetáculo de 12 minutos de fogos piromusicados. Em uma apresentação ainda mais potente, terá grafismos inéditos e mais tecnologia, com brilhos e cores que iluminarão o céu.Em Copacabana, haverá uma área especial para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os demais palcos também contarão com esse apoio para que ninguém fique sem aproveitar o evento. Sempre próximo ao palco, um espaço dedicado à PCD's terá rampas e acessos para cadeirantes, seguindo determinação legal.No total, serão 10 balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas. O sistema de disparo é de conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma das balsas, sem qualquer risco de interferência. A grande festa começa no sábado, 31, a partir das 18h, e vai até às 03h30m da madrugada do dia 1 de janeiro de 2023.Os demais bairros também contarão com uma queima de fogos especial para colorir o céu na virada. “A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes voltarão a ter um réveillon em grande estilo. A expectativa é de casa cheia, com 100% de ocupação da rede hoteleira e uma virada de ano animada por 12 pontos de queima de fogos de artifício, realizada no telhado de hotéis, ao longo dos dois bairros. A festa também é patrocinada pela Riotur”, destaca a }Prefeitura carioca.A Riotur contará com apoio da Polícia Militar, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Metrô, CET-Rio, Juizado de Menores, entre outros órgãos para garantir a segurança da população durante o Réveillon.Um dos destaques desta edição é que a festa voltará a ser Carbono Neutro, assim como ocorreu na edição de 2021, quando o Réveillon do Rio ganhou o selo Sustentabilidade Tesouro Verde, como forma de compromisso e ética ambiental.

Niterói fará o "Réveillon da Esperança" vai contar com shows na Praia de Icaraí e queima de fogos em seis pontos da cidade. O público também poderá assistir às atrações ao vivo por meio do Facebook da Prefeitura.



O grupo Paralamas do Sucesso será o ponto alto da comemoração em Icaraí, logo após o espetáculo de fogos, que terá duração de quinze minutos. A programação de shows será aberta às 18h30 com o grupo Bicho Solto, seguido da cantora Baby do Brasil, às 20h30, e da apresentação do grupo Barão Vermelho, às 22h20.



O show pirotécnico na Praia de Icaraí acontecerá em cinco balsas, prometendo muitas novidades durante 15 minutos. Haverá queima de fogos de artifício em outros cinco pontos: Praia de Itaipu; monumento à Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa; Largo da Batalha, atrás do Fórum; no Barreto, em frente da Árvore de Natal; e na Vila Ipiranga, no Fonseca.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destaca o cuidado do município para a realização de uma festa que seja inesquecível para os moradores e para os turistas.



“Depois de alguns anos impossibilitados de realizar a festa do Réveillon devido aos cuidados necessários com a pandemia de Covid-19, preparamos uma festa que será muito bonita e com atrações que certamente alegrarão a virada de ano para os niteroienses e visitantes. O ano de 2022 foi de retomada da economia da cidade, de muitos investimentos dentro do Plano Niterói 450 e vamos trabalhar por um 2023 ainda mais cheio de prosperidade para a cidade”, afirma o prefeito.



De acordo com a Niterói Lazer e Turismo (Neltur), a expectativa é receber cerca de 400 mil pessoas na Praia de Icaraí, com perspectiva de chegar a 100% de ocupação na rede hoteleira. O presidente da empresa, Paulo Novaes, explica que a Neltur possui um planejamento para que Niterói esteja pronta para receber viajantes o ano todo, fazendo com que a cidade se torne um polo turístico do estado.



“Niterói tem todas as benesses do Rio de Janeiro, mas com a tranquilidade de uma cidade interiorana. É a sétima do país em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), todas as grandes marcas estão aqui, dá para fazer bons negócios no município. Nosso turismo só tende a crescer e estamos investindo nisso. O Réveillon da Esperança será o maior da nossa história”, disse.



A gestão municipal realizao um trabalho integrado com Bombeiros e Polícia Militar, para a organização do evento. Tanto em Icaraí, como em Itaipu e Piratininga, haverá banheiros químicos, serviço médico e estrutura de segurança.



Na produção e realização do Réveillon da Esperança, cerca de 2 mil pessoas estarão trabalhando, incluindo guardas municipais, PMs, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem, garis, entre outros envolvidos. Na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, haverá uma Central de Atendimento, que vai concentrar demandas sobre crianças perdidas, segurança, emergência médica e Bombeiros.



A festa contará com três postos médicos e nove ambulâncias em Icaraí, e um posto e seis ambulâncias em Itaipu. Para o pós-festa, a Companhia de Limpeza de Niterói montou um planejamento especial de higienização. A partir das 6 horas de segunda-feira, 1º de janeiro, 750 funcionários estarão atuando na cidade. A previsão é que o trabalho esteja concluído às 11 horas.

Confira opções de eventos particulares na capital do Rio



Para quem preferir, também há opções de eventos privados pela cidade, que disponibilizam buffet especial e bebidas. Veja algumas:



- Ibis Copacabana Posto 5



Neste hotel econômico e perto da praia, os convidados poderão desfrutar de uma ceia com buffet livre que tem tábuas de frios, mais de sete opções de saladas, sobremesa e guarnições. A refeição está disponível das 19h às 22h por R$ 150.



Reservas: (21) 3721-2900 / ejoyse.mayara@accor.com

Endereço: Rua Xavier da Silveira, 82 – Copacabana



- Novotel Barra:



No hotel, de frente para o mar da Barra da Tijuca, será servido Jantar de Réveillon com mesa de pães e queijos granapadano e gorgonzola, presunto de parma e salame, opção de carne à escolha (paleta de cordeiro prensada ao rotie, ancho angus com manteiga de ervas, file de badejo assado com camarões ao molho de sávia, porchetta à pururuca com farofa de limão e moussaka vegetariana) e buffet de saladas (salada coleslaw, carpaccio de carne e rillete de bacalhau).



Para acompanhar, purê de abóbora japonesa manteiga de tomilho, nhoque de mandioquinha com creme de queijo, risoto de espinafre com tomate defumado, arroz de lentilha e cebola frita e rostie de legumes. De sobremesas, pudim, macaron, creme brulle de doce de leite e rabanada com creme de avelã. Das 20h à 0h. Valor: R$ 219.



Reservas: (21) 3504-3000 / H8184-RE@accor.com

Endereço: Av. Lúcio Costa, 5210 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.



- Jo&Joe



Localizado no Largo do Boticário, o hostel fará seu primeiro Réveillon em grande estilo, das 20h às 3h, com música, buffet completo e open bar. A festa contará ainda com a participação do grupo Sambótica e do DJ Júlio Rodrigues. Para a ceia, um jantar especial com carnes: Pernil assado com redução de laranja, Chester com ervas e manteiga, Tender com cravinhos, Bacalhau no leite de coco e Carne Assada.



Entre os acompanhamentos estão Lentilha, salpicão e caponata, salada de maionese com maçã e de grão de bico, batata gratinada, arroz à grega e com passas, farofa de ervas e frutas secas, quiches de tomate, manjericão e parmesão, lasanha de berinjela ao sugo e quatro queijos. Os petiscos são Bolinho de bacalhau, coxinha, pastel de queijo e carne.



Para as sobremesas, Baba de camelo com nuts, pavê, torta de chocolate, pudim de leite, panetone e cheesecake basca com caramelo de limão siciliano. Entre as bebidas liberadas estão Espumante, Pink Joe, Chopp Heineken, caipirinha magnífica e caipivodka, vinho e gin tônica. Valor: R$ 420.



Reservas: (21) 3235-2600 / HB467-RE@accor.com

Endereço: Beco do Boticário, 26 – Cosme Velho





- Santa Teresa Hotel - MGallery



O Réveillon será repleto de novidades e com ceias especiais no hotel. Na virada do ano, no restaurante Térèze, haverá um jantar que contempla também a festa no Bar dos Descasados. Entre as entradas do menu estão Salada de lentilha verde du Puy com salmão defumado, maçã verde e vinagrete de romã, Gaspacho de couve-flor com camarão e ovas de salmão, e Carpaccio de filet mignon com crosta de pimenta e lâminas de trufa.



Os pratos principais são Camarão VG grelhado com vinagrete de manga e framboesa, Shoulder Angus grelhado ao jus de foie gras, Capeletti recheada de beringela ao pomodoro. Para sobremesa, Torta de Pecan e Verrine de frutas vermelhas. Das 19h às 22h, por R$ 910 + taxas, com bebidas inclusas.



Na festa no Bar dos Descasados, com vista para Santa Teresa, haverá uma estação com queijos, antepastos e frutas frescas e secas. Para o serviço volante, pastel de bacalhau, croquete de pato e penne com ragu de cordeiro. Na carta de bebidas, espumante, vinho branco e tinto, cerveja, gin, aperol, whisky 12 anos e soft drinks disponíveis. Das 19h à 1h, por R$ 650 + taxas.



No primeiro dia do ano, o Térèze servirá um almoço com menu completo de entradas, pratos principais e sobremesas. Das 12h30 às 16h. Valor: R$ 350 + taxas (sem bebidas).



Reservas: (21) 3380-0200 e HA1X5-RE@accor.com

Endereço: Rua Almirante Alexandrino, 660 – Santa Teresa



- Novotel Leme



A festa de Réveillon será no Sky Leme Rooftop & Lounge, onde os hóspedes poderão assistir do alto a queima de fogos, além de desfrutar de um jantar open food com porções individuais de entrada, prato principal e sobremesa e open bar com espumante, drinks variados, cerveja e não alcoólicos. Haverá também DJ e banda para animar a noite. Das 21h às 3h. Valor: R$ 1.899 por pessoa. Crianças de 0 a 5 anos não pagam, de 6 a 11 anos 50% do valor e acima de 12 anos o valor integral.



Reservas: (21) 3545-5300 / hb205-sb@accor.com

Endereço: Rua Gustavo Sampaio, 320 – Leme



- Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana:



Na Avenida Atlântica, a mais concorrida nesta época do ano, a varanda externa do hotel se transformará em um camarote especial para ver a queima de fogos da praia de Copacabana. A área exclusiva, com bistrôs e bancos, também dará acesso à pista de dança, localizada no salão interno, que contará com a presença da DJ Aura Bler e terá buffet volante e bar com drinks a noite toda.



Já na varanda interna, haverá mesas em um ambiente com vista para a praia e acesso liberado para a pista após meia noite. Os convidados poderão desfrutar da Ceia de Réveillon com cardápio all Inclusive assinado pelo chef Javier Beltran. Valor: R$ 1.400 (salão interno), R$ 1800 (varanda interna) e R$ 2.300 (varanda externa).



Reservas: (21) 3545-5100 e hb215-gr@accor.com

Endereço: Av. Atlântica, 2554 – Copacabana



- Grand Mercure Copacabana:



O Réveillon será celebrado com a Grand Ceia 2023, das 21h à 1h. que contempla refeição festiva com mesa de boas-vindas, sobremesas, bebidas não alcoólicas, cerveja premium, espumante para o brinde e drinks selecionados, além da presença de DJ.



Reservas: (21) 3545-5400 ehb292-fb@accor.com

Endereço: Rua Sousa Lima, 48 – Copacabana



- Rede de hotéis Windsor



Na virada do ano, as unidades localizadas na Zona Sul que pertencem à rede irão oferecer ceias especiais. Os hotéis contarão com o buffet completo e variado que inclui pratos quentes, saladas, sobremesas e pacote de bebidas. No Windsor Florida, a reserva custa R$ 500 por pessoa. No Windsor California, R$ 850 por pessoa.



No caso do Windsor Excelsior, os clientes poderão optar em curtir a virada no restaurante (R$ 950 por pessoa) ou na cobertura (R$ 1.800 por pessoa) com vista para a praia de Copacabana. No Windsor Leme, também é possível escolher entre o restaurante e a cobertura, pelos mesmos valores.



Já na Barra da Tijuca, as unidades cinco estrelas Windsor Barra — que conta com estacionamento pago à parte, conforme a disponibilidade — e Windsor Marapendi, também terão buffet completo com pratos tradicionais e pacote de bebidas, além de música ao vivo e DJ. Os hotéis terão queima de fogos para celebrar a data. Em ambos, o valor da reserva é a partir de R$ 950 por pessoa.



Os eventos acontecem das 21h às 2h. As ceias ainda poderão ser parceladas em até 3 vezes no cartão de crédito. Quem quiser levar os filhos contará com condições especiais. Criança de até 5 anos será cortesia quando acompanhada de um adulto pagante, de 6 a 10 anos recebe um desconto de 50% do valor aplicado para o adulto. Já as crianças a partir de 11 anos pagam o valor integral.



Endereço e reservas:



Windsor Florida

(21) 99452-9508 (whatsapp) / eventos.florida@windsorhoteis.com.br

Endereço: Rua Ferreira Viana, 81 – Flamengo



Windsor California

(21) 96603-3025 (whatsapp) / eventos.california@windsorhoteis.com.br

Endereço: Av. Atlântica, 2616 – Copacabana



Windsor Excelsior

(21) 99497-3815 (whatsapp) / eventos.excelsior@windsorhoteis.com.br

Endereço: Av. Atlântica, 1.800 – Copacabana



Windsor Leme

(21) 99439-3588 (whatsapp) / eventos.leme@windsorhoteis.com.br

Endereço: Av. Atlântica, 656 – Copacabana



Windsor Barra

(21) 96606-8470 (whatsapp) / eventos.ccehw@windsorhoteis.com.br

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2.630 – Barra da Tijuca



Windsor Marapendi

(21) 99458-5670 (whatsapp)/ eventos.marapendi@windsorhoteis.com.br

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 5.400 – Barra da Tijuca





- Quiosques Gávea Beach Club



Para celebrar a chegada de 2023, os quiosques oferecem uma noite especial, que será realizada das 20h às 3h. No Gávea Beach Club Barra o valor é R$ 530, e no Leme R$ 650. Crianças de colo não pagam, e até 12 anos somente metade do valor. A partir das 22h, DJs convidados tocarão uma playlist variada para agradar diversos gostos.



No Buffet do evento, entradas variadas como Salmorejo Espanhol, Salada Caprese, Carpaccio de carne, Ceviche, Carpaccio de Salmão, Carpaccio de peixe branco, Espeto de camarão le marines, Croquetas de queijo gorgonzola e Batatas bravas com salsa picante.



Entre os pratos principais, Filet de pargo ao molho de ervas finas, Chorizo grelhado, Penne Sorrentina e o Spaghetti Nerano. Para acompanhar, opções como o Arroz de açafrão, Legumes grelhados e Batatas rústicas. Para adoçar a noite, Tiramissú e três sabores de tortas.



Entre as bebidas, Água, Refrigerantes, Cerveja bohemia longneck, Caipirinhas, Caipiroskas, Vinhos Branco Chardonnay e Tinto Carmenere Chilenos e Espumante nacional.





Endereço e reservas:



Barra

(21) 99322-1551

Av. Lúcio Costa, 22 – Barra da Tijuca



Leme

(21) 99322-1551

Avenida Atlântica, QL 09/10 (em frente ao Supermercado Zona Sul) – Leme