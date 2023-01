Despesas início de ano: veja dicas de como se planejar e alcançar um equilíbrio financeiro - Pixabay

Despesas início de ano: veja dicas de como se planejar e alcançar um equilíbrio financeiroPixabay

Publicado 01/01/2023 05:00

IPTU, IPVA, matrícula e material escolar, contas residuais do ano anterior... A lista de despesas do início do ano é longa. Por isso, quem não se planejar pode acabar se enrolando e contraindo dívidas. Ou ainda mais contas a pagar, já que, segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o endividamento do brasileiro atingiu um recorde de 79,3% em 2022.

Segundo especialistas, a única saída para quem não quer ficar no vermelho — ou para quem deseja sair dele — é analisar a própria situação financeira. João Victorino, administrador de empresas e especialista em finanças pessoais, explica que não existe um só método que sirva para todos. Por isso, verificar caso a caso é importante.

"Aconselho iniciar pelos acordos com taxas de juros mais altas, pois o melhor dos mundos é conseguir quitar todas as dívidas com esse valor extra. Mas, se não for possível, é ideal começar pela dívida com maiores juros. Ou seja, quanto mais contas você puder abater, melhor para seu orçamento, já que uma dívida é um problema que se estende a outras áreas da vida, gerando estresse, preocupação e tirando o mais valioso descanso", diz.

Victorino também frisa que é extremamente necessário que a população aprenda a lidar com o dinheiro para evitar se endividar novamente. "Estudar, ler e aprender sobre este mundo, com seus prós e contras, é ideal para não correr riscos desnecessários", diz.



Agora se você faz parte da minoria que não está devendo, Victorino recomenda guardar esse valor e investi-lo. "O investimento feito de maneira conservadora é ideal para obter bons resultados no longo prazo", aconselha.

Já o educador financeiro Tiago Cespe, alerta para o perigo de cair em golpes. "Os golpistas sabem que esse é um período onde as pessoas recebem um dinheiro extra e aproveitam para anunciar promessas de dinheiro fácil e rápido nas redes sociais. O mais importante é saber que não existem ganhos rápidos em um curto período, então é importante conversar com um especialista antes de investir para não cair em ciladas e amargar prejuízos”, finaliza.

Por fim, a head de Marketing e uma das fundadoras do Do It Girls Club, comunidade de networking e conteúdo voltada para empreendedoras, Brunna Duarte, frisa que é preciso focar em planejamento.

"Primeiramente, estabeleça um orçamento anual para os gastos, definindo bem os valores de cada dívida em percentuais que mostrem o que se pode ou pretende gastar com cada centro de custos, como casa, investimentos, filhos e outras despesas. Para ser efetivamente livre, é preciso pagar as próprias contas e lidar com as despesas", destaca.

REAJUSTES

Matrícula escolar

Segundo uma pesquisa feita pela consultoria Meira Fernandes, especializada em Educação, em 2023 mais da metade dos colégios (63%) pretende aumentar a mensalidade acima de 10%. O valor equivale ao dobro da inflação oficial prevista para este ano (5,02%), medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) e também supera as projeções do mercado para o IPCA do ano que vem (5,91%). "É o maior reajuste em dois anos", afirma o gestor comercial da consultoria e responsável pela pesquisa, Rogério Caramante. O estudo foi feito entre os dias 24 de outubro e 29 de novembro e foram consultadas mais de 70 escolas presentes em seis estados que respondem por mais de 36 mil matrículas.

Material escolar

Quando se trata de material escolar, os pais e responsáveis também devem preparar o bolso. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importados de Artigos Escolares (Abfiae), em 2023, esses itens devem ficar entre 15 e 30% mais caros.



IPVA

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro, o primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela do IPVA 2023 acontecerá no dia 23 de janeiro do próximo ano, para os veículos com placa final 0 (zero). Haverá desconto de 3% para pagamentos em cota única e para os proprietários que preferirem, será permitido o parcelamento em três vezes mensais iguais, sem desconto, conforme o número final da placa do veículo.

IPTU



A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Rio divulgou que os contribuintes terão até o dia 7 de fevereiro de 2023 para pagar a cota única ou a primeira parcela do imposto predial. Os que optarem pelo pagamento em cota única garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2022.