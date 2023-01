Economia

Ministro do Trabalho vai propor fim do saque-aniversário do FGTS

Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa

Publicado há 13 horas