Landau foi coordenadora do programa econômico da candidatura de Simone TebetElena Landau/Divulgação

Publicado 05/01/2023 16:46

Brasília - Responsável pelo programa econômico da então candidata à presidência Simone Tebet (MDB), a economista Elena Landau afirmou que o Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, terá responsabilidade na gestão das contas públicas e fará o novo arcabouço fiscal. Landau também considerou importante a ministra sinalizar que terá equipe econômica, mas disse que não vai participar do governo e que não conversou sobre isso com Tebet.

"A Fazenda vai ter responsabilidade fiscal, ninguém traz Gabriel Galípolo e Bernard Appy sem isso", disse ela, após a cerimônia de transmissão do cargo no Palácio do Planalto, em referência ao secretário-executivo e ao secretário de Reforma Tributária, respectivamente.

Ao ser questionada sobre o novo arcabouço a ser apresentado pelo governo Lula, Landau destacou que Tebet vai trabalhar em conjunto com a equipe da Fazenda.

"Tebet está com a secretaria de Orçamento Federal (SOF). Vão ter que trabalhar. Tem o Galípolo e o Appy, que são pessoas próximas da responsabilidade fiscal. Vai ser trabalho em parceria", reforçou a economista, que foi responsável por diversas privatizações no governo de Fernando Henrique Cardoso. "O trabalho conjunto ficou claro, foi a grande mensagem", completou, sobre o discurso de Tebet na cerimônia.

Elena Landau avaliou que o início do governo Lula foi marcado por ruídos, sendo o principal a declaração do ministro da Previdência, Carlos Lupi, sobre a necessidade de uma antirreforma dos benefícios previdenciários. Mas indicou que é preciso esperar a primeira reunião ministerial do presidente Lula, marcada para esta sexta-feira (6).