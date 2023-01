Concessionária promete implantar uma infraestrutura moderna no sistema Rio-Valadares - EcoRioMinas/Divulgação

Publicado 07/01/2023 10:17

A Fecomércio RJ e o grupo EcoRodovias realizaram, nesta sexta-feira, 6, a apresentação do conjunto de obras e melhorias a serem implementadas no maior grupo de rodovias privatizadas no Estado, na sede da Fecomércio RJ. Em 30 anos de concessão, a EcoRioMinas vai investir R$ 20,9 bilhões em todo o sistema Rio-Valadares, em aumento de capacidade e operação. Essas rodovias vão mudar de patamar de qualidade operacional, aproximando essa malha aos bons exemplos existentes no exterior.

A Fecomércio RJ vem atuando nos principais assuntos relacionados ao Programa Federal de Concessões de Transportes, seja nas rodovias federais ou aeroportos, pelo fato de que 80% da movimentação de cargas de média e longa distância no Estado se dão por estas vias, além de questões relacionadas ao Porto do Rio, onde recebemos cerca de 450 mil contêineres/ano, alimentando principalmente o setor do comércio.

O evento contou com a participação de Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ, Alberto Lodi, diretor-presidente de Concessões da EcoRodovias, Júlio Amorim, diretor-superintendente da EcoRioMinas, Luis Carlos Lima Salvador, diretor de engenharias da EcoRodovias, Cássio Castro subsecretário de Concessões da Casa Civil do Governo do Estado, Eduardo Rebuzzi, presidente da Fetranscarga, Alexandre Sampaio, presidente da Federação de Hotéis, além de diversos Secretários Municipais, Presidentes e Diretores dos Sindicatos ligados à Fecomércio RJ, nos diversos municípios alcançados pela rodovia.

“A logística é um elemento essencial para o comércio. É uma excelente oportunidade ter essa parceria com a EcoRodovias e que contribui para o desenvolvimento do setor do comércio de bens, serviços e turismo como um todo “, destacou o Presidente Queiroz.

“Em regiões complexas como a ponte Rio Niterói, o Arco Metropolitano e a Baixada Fluminense, é fundamental o apoio do governo e do empresariado, pois é um benefício gerado para a sociedade. Precisamos desse apoio para implementarmos esses investimentos", explica o Presidente Alberto Lodi.

Esta concessão federal, que é uma das maiores do país, engloba 727 quilômetros de rodovias e reúne o trecho inicial da Dutra (BR 116 Rio/SP) na Baixada Fluminense entre a Avenida Brasil e o Pedágio Viúva Graça, todo o Arco Metropolitano (BR 493) — entre o Porto de Itaguaí e Manilha, a antiga Rio /SP (BR 465) entre a Dutra/Guandu/Av Brasil, a rodovia Rio/Teresópolis (BR 116) trecho Magé/Teresópolis/divisa Rio-MG, e a Rio/Bahia (BR 116) entre divisa Rio-MG em Além Paraíba e Governador Valadares.