Itaú Unibanco oferece condições especiais para quitação de dívidasJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 06/01/2023 17:50

O Itaú Unibanco inicia sua primeira campanha do ano para que clientes com dívidas possam reorganizar a vida financeira com mais facilidade. Com taxas a partir de 0,5% ao mês, pagamento da primeira parcela em até 60 dias e ainda mais opções de parcelamento e descontos, a ação busca beneficiar milhões de pessoas, contribuindo para que o orçamento comporte as contas habituais do início do ano.



Segundo dados de novembro da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 30,3% das famílias brasileiras têm alguma dívida em atraso, sendo que 42,5% dos inadimplentes estão atrasados há mais de três meses.