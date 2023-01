Os bancos tradicionais incorporaram a cultura tecnológica das fintechs - Internet/Reprodução

Os bancos tradicionais incorporaram a cultura tecnológica das fintechsInternet/Reprodução

Publicado 07/01/2023 12:08

Após anos em que sua capacidade de sobreviver frente à concorrência maior e mais ágil foi questionada, os grandes bancos brasileiros chegam a 2023 com a balança pendendo fortemente para seu lado. Em um mundo de dinheiro mais caro, a diversidade e a solidez dos negócios conta pontos a favor dos conglomerados. Entretanto, não é uma vantagem totalmente assegurada: com o peso de legados tecnológicos e culturais, os desafios das instituições não foram completamente ultrapassados

O aumento dos juros no Brasil e no mundo fechou a janela do mercado para o capital de risco, que na última década garantiu financiamento quase infinito ao crescimento das fintechs. Para as de maior porte, a possibilidade de vender ações em Bolsa evaporou: a oferta do Nubank, em dezembro de 2021, foi a última a sair.

Ao mesmo tempo, o setor financeiro conseguiu repassar ao custo do crédito o rápido aumento da taxa Selic, o que aumentou as margens dos empréstimos. O efeito colateral foi a maior inadimplência, que elevou as despesas com provisões e obrigou todos os concorrentes a colocarem o pé no freio. Aí começa outra vantagem dos bancos tradicionais: a diversificação de receitas.

"Um banco grande, que tem diferentes produtos e fontes de receitas, acaba sendo menos impactado porque tem mais flexibilidade de alocação e de estratégia", diz Claudio Gallina, diretor sênior de instituições financeiras da agência de classificação de risco Fitch.

Equilíbrio

O especialista em serviços financeiros e pagamentos Gueitiro Matsuo Genso, que foi CEO do PicPay e tem passagens por BB e Previ, afirma que entre 2014 e 2021, o crescimento era o grande chamariz do mercado para empresas financeiras, o que atraiu capital para as fintechs. Desde o início do ano passado, a alta dos juros equilibrou as condições.

"Para vencer no digital, precisa ter um ecossistema completo, e os grandes bancos já têm. Também é preciso ser uma empresa de tecnologia", diz ele. "Os incumbentes fizeram o dever de casa ao longo do tempo para trilhar esse caminho da tecnologia." Um exemplo é a migração dos sistemas dos bancos para a nuvem, que no caso do Itaú, cuja previsão era a de chegar a metade do total na virada do ano.

Além disso, há pressões de curto prazo, como a da qualidade do crédito e a de uma potencial reforma tributária. A pauta, uma das primeiras que o governo Lula promete abraçar, pode reduzir em 15% os lucros do setor até 2024, segundo cálculo do BTG Pactual. "Estimamos que os grandes bancos sejam os mais impactados em ambos os cenários (para uma possível reforma)", afirmou o banco.

Eficiência

Nas fintechs, o momento é de busca por eficiência. "Em um mercado que pede rentabilidade maior no curto prazo, é importante provar que conseguimos executar o modelo de negócios", disse ao Broadcast o CEO do Nubank, David Vélez, no início de dezembro. No terceiro trimestre, a fintech chegou ao equilíbrio financeiro pela primeira vez desde o IPO.

Com discurso semelhante, a Creditas, que ainda tem capital fechado, afirmou no balanço mais recente que continua executando um plano rumo à lucratividade, o que inclui aumentar os juros dos empréstimos. "Uma nova era está emergindo, e nosso setor de tecnologia vai rumo a fazer mais com menos e com prioridade nos fundamentos", disse a fintech, que teve prejuízo de mais de R$ 800 milhões de janeiro a setembro.

Grandes instituições diversificam receita ao copiar startups

A diversificação dos grandes bancos do país passa por reproduzir estratégias trazidas ao setor pelas instituições financeiras digitais.

O Itaú criou um shopping virtual próprio, enveredando em seara que, no Brasil, foi inaugurada pelo Inter, e que também é percorrida por nomes como Next e o Banco do Brasil. A receita vem das comissões sobre cada venda, uma atividade não bancária, mas que ajuda a "prender" o cliente.

O especialista em serviços financeiros e pagamentos Gueitiro Matsuo Genso diz que essa estratégia deve se tornar mais comum com os bancos procurando compensar receitas em queda. Mesmo nas tarifas de conta corrente, que sofreram por conta do Pix tirando tarifas de transferências, porém, os maiores bancos do País ainda conseguem arrecadar cerca de R$ 30 bilhões ao ano, estima. "O consumidor médio não se sente seguro em ficar só no digital", afirma. "Ele aceita pagar uma tarifa que a princípio não entrega valor para ter uma conta em um banco de segurança."