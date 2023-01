Encontro do presidente com Luiz Marinho está marcado para às 15h de segunda-feira - Reprodução/Redes Sociais

Encontro do presidente com Luiz Marinho está marcado para às 15h de segunda-feiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2023 15:40

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve se reunir na segunda-feira, 16, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no Palácio do Planalto. O compromisso, marcado para às 15 horas, acontece no cenário em que o governo discute o que fará com o valor do salário mínimo — se ele será ou não reajustado de R$ 1.302 para R$ 1.320.



A agenda de Lula, divulgada neste domingo, 15, também prevê a participação do ministro da Fazenda no encontro. Fernando Haddad, porém, não deve estar em Brasília. A previsão é de que ele embarque para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, na noite de domingo.



Na última quinta-feira, 12, questionado sobre o assunto, Haddad afirmou que o governo ainda analisa qual decisão tomará sobre o reajuste do salário mínimo. Ele explicou que a rubrica destinada a elevação do valor, de R$ 6,8 bilhões, já foi consumida pela aceleração da fila do INSS.

O ministro comentou também que Marinho abriria uma mesa de negociação com as centrais sindicais para avaliar "adequadamente" o tema.



Outros compromissos do presidente



A agenda de Lula para segunda-feira também prevê a ida do chefe do Executivo à posse de Tarciana Medeiros como presidente do Banco do Brasil, às 18 horas, além de outras reuniões.



Às 9 horas, ele se encontra no Planalto com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.



Já às 9h30 a reunião será com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, novamente Padilha e Pimenta, além de Haddad e o chefe do gabinete pessoal do presidente da República, Marco Aurélio Marcola.