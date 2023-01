Naturgy retomou o corte de fornecimento de gás por falta de pagamento - REPRODUÇÃO/INTERNET

Publicado 17/01/2023 15:19





“Os técnicos portarão uma maquininha para facilitar a quitação da dívida. Esperamos que nossos clientes aproveitem essa opção ou o parcelamento da dívida em até 24 meses e regularizem os débitos para garantir o uso do gás canalizado”, comenta Vilma Machado, responsável por Leitura, Faturamento e Cobrança da Naturgy. A Naturgy retomou na segunda-feira, 16, a suspensão do fornecimento de gás canalizado dos clientes residenciais e comerciais do Estado que estão inadimplentes. Para evitar o corte, os consumidores que estão com contas atrasadas terão a oportunidade de efetuar o pagamento, via máquina de débito, diretamente com os técnicos da companhia.Seguindo orientações do governo estadual em função da pandemia de Covid-19, a Naturgy suspendeu o corte por inadimplência do fornecimento de gás natural canalizado em março de 2020, beneficiando mais de um milhão de clientes. Os cortes foram realizados somente em casos de emergência, como escapamentos.Para evitar a suspensão do serviço antes da visita do técnico ao imóvel os usuários poderão consultar as faturas atrasadas no portal Minha Naturgy , acessando a opção Minhas Faturas, que exibe as últimas 24 contas e o status de pagamento. Nessa opção, é possível baixar a conta para pagamento à vista. Além disso, está disponível no portal o pagamento das contas atrasadas (até R$ 5 mil) através do parcelamento em até 24 meses https://portal.minhanaturgy.com.br/ParcelamentoDivida . Essa consulta pode ser feita também via chat.Caso o cliente inadimplente não realize os pagamentos em atraso até o dia da visita e queira evitar a suspensão do fornecimento de gás, ele terá ainda a oportunidade de quitar a dívida por meio do pagamento à vista com cartão de débito, diretamente com o técnico.“Os técnicos portarão uma maquininha para facilitar a quitação da dívida. Esperamos que nossos clientes aproveitem essa opção ou o parcelamento da dívida em até 24 meses e regularizem os débitos para garantir o uso do gás canalizado”, comenta Vilma Machado, responsável por Leitura, Faturamento e Cobrança da Naturgy.

Para garantir a segurança do cliente, no portal Minha Naturgy será possível ainda realizar a confirmação dos dados do técnico que estará no imóvel, bem como ter acesso a uma senha, que deverá ser a mesma que consta na ordem de serviço do profissional.



Avisos e campanha de sensibilização



Os clientes que estão inadimplentes foram previamente avisados sobre a suspensão temporária do fornecimento por meio da conta de gás. Além disso, para ampliar a divulgação e sensibilizar os usuários sobre a importância de manter as contas em dia e, assim, evitar a interrupção do fornecimento, a Naturgy lançou no dia 10/01 uma ampla campanha de comunicação.



Anúncios e banners nas redes sociais, site da empresa, Google ADS, adesivos em ônibus e estações de metrô, além do envio de e-mail marketing aos clientes, destacam a nova opção de pagamento disponível somente para os clientes inadimplentes: o cartão de débito diretamente com o técnico no ato do corte.