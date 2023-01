Todos as reinvindicações da categoria de entregadores e motoboys serão levados a Lula na reunião desta quarta-feira, 18 - Agência O Dia

Publicado 17/01/2023 18:13 | Atualizado 17/01/2023 18:15

Brasília - Motoboys e entregadores autônomos suspenderam a paralisação dos serviços de aplicativo nesta terça-feira, 17, após uma reunião entre os líderes do movimento e o secretário de Economia Solidária, Gilberto Carvalho. A paralisação estava prevista para acontecer na próxima quarta-feira, 25.

Segundo a coluna da Mônica Bergamo, na 'Folha de S.Paulo', o secretário disse que a regulamentação da categoria é uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com ele, todos os tópicos discutidos durante o encontro serão levados a Lula nesta quarta-feira, 18.

Jr Freitas, dirigente da Aliança dos Entregadores de Aplicativos (AEA) e líder do movimento na capital paulista, afirmou que a suspensão da manifestação se deu por conta do diálogo entre os motoristas e o governo. Segundo ele, o governo pediu um plano "bem montado" para a formação de políticas para a classe.

Também foi discutido durante o encontro a criação de uma comissão dedicada apenas para a regulamentação dos trabalhadores de aplicativo.

A paralisação dos motoboys estava prevista para o dia 25 de janeiro, e deveria acontecer nos principais centros comerciais do Brasil, pontos de coleta e escritórios do Ifood. Entre as medidas pedidas pela categoria estão a criação do fundo social para a proteção dos trabalhadores, melhores condições de trabalho e participação nas discussões do governo sobre a classe.

Os entregadores autônomos também exigiam o fim das operadoras logísticas que atuam para terceirizar a profissão, o reajuste das taxas dos Apps, e a volta de um plano de aluguel de bicicletas para os profissionais.

Outra reunião sobre o assunto está marcada no calendário do governo em 30 dias. Segundo a colunista, foi prometido aos trabalhadores que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, deve estar presente.

Durante sua campanha, Lula defendeu a criação de novas regras para a categoria, além da criação de novas medidas para a proteção dos trabalhadores de entrega. No entanto, até agora não foi decidido pela sua equipe se os entregadores autônomos serão formalizados por CLT.