Consumidor é atraído pelo preço dois produtos nas lojas de bairro, aponta a pesquisa - Ludmila Lopes (RC24h) / Andréa Reys (RC24h)

Publicado 17/01/2023 16:42 | Atualizado 17/01/2023 16:49

Apesar da violência e do crescimento da informalidade, que têm prejudicado bastante o comércio, os consumidores estão voltando a comprar nas lojas de rua de bairros. Os motivos são os mais variados, entre eles preço, facilidade de acesso, contato com o produto e vínculo com a loja. O dados são da pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) para identificar os fatores que influenciam a escolha do local de compra na cidade do Rio de Janeiro.

A pesquisa mostra que mais de 55% dos consumidores utilizam as lojas de rua de bairros e 45% preferem os shoppings. O principal fator apontado é o preço do produto (55%), seguido da proximidade da loja (30%) e contato direto com o proprietário (15%). Mais de 60% desses consumidores tem mais de 60 anos e 40% tem entre 40 e 59 anos. Entre os produtos mais comprados por eles estão os de beleza (45%), cama, mesa e banho (25%), acessórios e bijuterias (15%), e utilidades domésticas (15%).

Já os mais jovens preferem os shoppings centers, não apenas pelas compras, mas também como um polo de entretenimento: 60% estão na faixa entre 16 e 35 anos; 35% até 40 anos e 5% até 60 anos ou mais. Entre os produtos mais consumidos estão roupas, calçados e acessórios (60%), telefonia celular (20%), eletroeletrônicos (10%), e alimentação e entretenimento (10%).