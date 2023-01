Empresa Subsea7 abre vagas no setor de offshore - Jan-Rune Smenes Reite/pexels

Publicado 17/01/2023 17:43

Para quem pretende ou já tem experiência em trabalhar em setores de Ciências Exatas, uma boa notícia: a Subsea7, empresa de projetos, construção e serviços submarinos para a indústria de energia offshore, abriu mais de 100 vagas de emprego para início imediato, que vão desde o nível médio ao superior, em diversas áreas.



Já o Programa de Trainee da empresa tem, hoje, dez vagas, com foco nas seguintes áreas de Engenharia: Civil, de Controle e Automação, Eletrônica, Elétrica, Mecânica, Metalúrgica, Naval e Petróleo. Para participar do processo seletivo, os interessados também precisam ter fluência na língua inglesa. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro.

A perspectiva da companhia é que outras vagas sejam oferecidas ao longo de 2023, trabalho offshore e onshore. No site (https://subsea7.gupy.io/) é possível conferir todos os cargos disponíveis.