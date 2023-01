Brasil registra 1.315 tentativas de fraude de identidade a cada um milhão de habitante - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 19/01/2023 16:00

Rio - Os brasileiros sofreram 283.051 tentativas de fraude de identidade em novembro de 2022, o que representa 1.315 tentativas a cada um milhão de habitantes, apontou um estudo da Serasa Experian, divulgado nesta quinta-feira (19). No ranking estadual, o Distrito Federal apareceu em primeiro lugar, com 2.175 tentativas a cada um milhão de habitantes. Já o Rio de Janeiro ficou em sexto lugar, com 1.649 tentativas de fraudes no mesmo período.

Mais de 3,6 milhões de tentativas de fraude no Brasil



No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o Brasil já sofreu com mais de 3,6 milhões de tentativas de fraude de identidade, o que representa uma a cada 8 segundos. “É um cenário expressivo, por isso, é fundamental que o consumidor tenha muita atenção com seus dados pessoais e as empresas devem investir em soluções de autenticação e prevenção à fraude, além de conscientizar seus clientes divulgando informações e orientações seguras”, diz o gerente executivo de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Rafael Garcia.



Ainda na visão do acumulado do ano até novembro, as tentativas de fraudes relacionadas com o segmento de Bancos e Cartões lidera com 2 milhões. Em segundo lugar, estão as Financeiras, com 633 mil tentativas, seguido pelo setor de Serviços, com 589 mil. Varejo aparece em quarto lugar, com 288 mil pessoas que foram alvo e Telefonia em último lugar, com 86 mil.



Na visão por idade, a população com idade entre 36 e 50 anos foi a que mais sofreu, com 1,3 milhão. Em segundo lugar, estão os consumidores de 26 a 35 anos, que sofreram com 998 mil tentativas. Depois aparecem: 51 a 60 anos (509 mil tentativas); até 25 anos (414 mil tentativas) e acima de 60 anos (397 mil tentativas).





Veja dicas dos especialistas da Serasa Experian para consumidores evitarem ser vítimas de golpistas:



- Inclua suas informações pessoais e dados de cartão se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

- Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar pegar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

- Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminem os dispositivos com vírus para funcionarem sem que o usuário perceba;

- Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

- Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

- Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;

- Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de qualquer fraude do Pix.