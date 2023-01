Índice Nacional de Custo da Construção avançou em duas das sete capitais pesquisadas - Divulgação

Publicado 26/01/2023 09:02 | Atualizado 26/01/2023 11:06

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 0,32% em janeiro, ante alta de 0,27% em dezembro, informou nesta quinta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O avanço do INCC-M foi puxado pelo componente Mão de obra (0,16% para 0,77%), enquanto o segmento de Materiais, Equipamentos e Serviços caiu de 0,38% para -0,12%.



Nas aberturas, a taxa de Serviços passou de 0,43% em dezembro para 0,53% em janeiro, com destaque para a aceleração do item taxas de serviços e licenciamentos que passou de 0,00% para 2,40%.

Materiais e Equipamentos teve deflação de 0,26%, após alta de 0,37% em dezembro de 2022, com destaque para materiais para estrutura, que passou de 0,62% para -0,55%.

Influências



As principais influências para cima sobre o INCC-M de janeiro foram ajudante especializado (0,19% para 0,82%); servente (0,17% para 0,93%); elevador (0,64% para 1,14%); carpinteiro [fôrma, esquadria, telhado] (0,14% para 0,78%) e pedreiro (0,15% para 0,71%).



Por outro lado, puxaram o resultado para baixo cimento Portland comum (-0,20% para -3,37%); tubos e conexões de PVC (-2,26% para -4,12%); vergalhões e arames de aço ao carbono (2,69% para -0,86%); eletrodutos de PVC (-0,88% para -1,73%) e portas e janelas de madeira (0,07% para -0,49%).



Capitais



O INCC-M acelerou em duas das sete capitais pesquisadas pela FGV em janeiro: Belo Horizonte (0,14% para 3,17%) e Salvador (0,25% para 0,45%).

Em contrapartida, Brasília (0,79% para -0,15%), Porto Alegre (0,27% para -0,16%), Rio de Janeiro (0,25% para -0,04%), São Paulo (0,19% para -0,11%) e Recife (0,23% para 0,13%), apresentaram decréscimo em suas taxas de variação.