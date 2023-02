Mesa de negociação permanente com servidores públicos foi retomada nesta terça, 7 - Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

Publicado 07/02/2023 17:45

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu nesta terça-feira, 7, que o governo deve garantir reajuste aos servidores. Em sua fala durante Mesa Nacional de Negociação Permanente com representantes dos servidores federais, Haddad usou a expressão 'granada' para criticar o seu antecessor, Paulo Guedes, que tratou os funcionários públicos como 'peso' para o Estado.

"O objetivo é tirar a granada do bolso de vocês. Aquela cena [de Paulo Guedes em 2020] no Palácio é uma das mais vergonhosas que já vi. Como alguém que pensa o Estado brasileiro estava na chefia de um ministério tão importante? Na verdade, ministérios importantes de baixo de uma mesma asa. (É uma vergonha) dizer que o serviço público federal é um inimigo a ser destruído, como se fosse um inimigo de guerra", criticou o atual chefe da Fazenda.

À época, o 'superministro' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a suspensão de reajuste salarial de servidores públicos era "uma granada no bolso do inimigo".

Nesta terça, Haddad defendeu o oposto: "Vocês terão um servidor público à frente da Fazenda. Eu sou servidor público estadual, sou professor na Universidade de São Paulo, e sei o que é ficar anos sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de consideração. Pior do que isso é ser demonizado por aqueles que deveriam estar cuidando da sociedade e daqueles que cuidam da sociedade".

Para o ministro de Lula, o diálogo do governo com os servidores voltará a ser um hábito, e eventuais interesses conflitantes serão debatidos, sem que nunca os funcionários públicos sejam tratados como 'inimigos'.

Além de Haddad, também participaram da reunião os ministros Rui Costa, Simone Tebet, Carlos Lupi, Esther Dweck e Luiz Marinho. A promessa é manter o diálogo permanentemente.