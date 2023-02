Declaração foi feita nesta terça-feira, 7, no Salão Verde da Câmara - Reprodução

Publicado 07/02/2023 17:24 | Atualizado 07/02/2023 17:27

Brasília - Líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos (SP) afirmou nesta terça-feira, 7, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um "infiltrado" do ex-presidente Jair Bolsonaro que faz "boicote" à economia com a manutenção da taxa básica de juros do País, a Selic, em 13,75% ao ano.



A bancada do partido, que apoia o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve apresentar um requerimento de convite para Campos Neto explicar na Câmara a política de juros adotada pelo BC. O PSOL também vai protocolar um projeto de lei para revogar a autonomia da instituição, aprovada pelo Congresso em 2021.



"O Campos Neto é um infiltrado no governo Lula, um infiltrado do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, um infiltrado do Bolsonaro. É um cara que não deixa a taxa de juros baixar. Tem um interesse, na minha opinião, de boicote à economia, à geração de empregos, à retomada do crescimento econômico", disse Boulos, no Salão Verde da Câmara. "Não dá para você ter o povo escolhendo na urna um caminho e a política monetária ouvindo o mercado, não refletindo esse mesmo caminho. Isso é uma contradição e um problema desse modelo de autonomia do Banco Central", emendou o deputado.



A lei da autonomia do BC impede que Campos Neto seja convocado por parlamentares, o que levou à escolha do PSOL por requerimento de convite. No caso de ministros de Estado, os deputados costumam iniciar a pressão por meio de requerimentos de convocação.

Gleisi também critica BC

Mais cedo, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, endossou críticas de Lula à atuação do BC. A petista afirmou que o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) está "muito mais crítico" ao governo atual do que ao do ex-presidente Jair Bolsonaro.



"A nota divulgada pelo Bacen está muito mais crítica ao governo do que acontecia no ano passado, quando o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se reeleger. Aliás, o 'mercado' também aquiesceu", escreveu Gleisi no Twitter.