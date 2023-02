Liquidação da Casa&Vídeo promete descontos de até 80% - Divulgação

Liquidação da Casa&Vídeo promete descontos de até 80%Divulgação

Publicado 07/02/2023 18:40

A rede varejista Casa&Vídeo realiza a primeira Liquidação Maluca do ano, oferecendo centenas de produtos com descontos de até 80%. A promoção vai até sábado, 11, com validade tanto para as lojas físicas quanto para o site, aplicativo, WhatsApp e televendas. Os consumidores que preferem o e-commerce podem retirar sua compra pessoalmente em até três horas. No aplicativo, os clientes tem 10% de desconto na primeira compra.

“Para esse ano, preparamos a liquidação mais maluca de todos os tempos da CASA&VIDEO com centenas de ofertas com parcelas que cabem no bolso dos clientes. Tudo para proporcionar mais oportunidades e facilidades de compras aos nossos clientes.”, conta Afonso Mendes, diretor comercial da companhia.