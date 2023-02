Lula já fez diversas críticas à autonomia do Banco Central - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/02/2023 14:52 | Atualizado 08/02/2023 14:54

Brasília - O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai indicar "nomes qualificados" para a diretoria do Banco Central para ajudar a autoridade monetária a cumprir as metas.

Após o tom duro do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), Lula passou a cogitar indicar nomes para se contrapor ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, no colegiado. Alas do governo, porém, tentam uma conciliação entre Lula e o BC e continuam afirmando que a indicação será técnica. O mandato dos diretores Bruno Serra, de Política Monetária, e Paulo Souza, de Fiscalização, termina no dia 28 de fevereiro. Souza tem disposição de renovar o mandato, mas Serra já indicou que vai deixar o órgão.

"O presidente Lula no passado indicou presidente do BC e diretores que tiveram competência. O presidente Lula vai ter a mesma competência de indicar ótimos diretores do BC", disse, após reunião do Conselho Político de Coalizão no Palácio do Planalto.

Em meio aos ataques diretos e às críticas de Lula ao nível de juros e das metas e à autonomia do BC, Padilha ainda afirmou que tem certeza que Lula sempre terá relação harmônica com o órgão. "O governo está muito tranquilo no diálogo, respeitando a autonomia do BC."