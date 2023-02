O comércio é o primeiro setor da economia a sentir os efeitos da inadimplência, destaca o CDLRio - Drazen Zigic - Freepik - Creative Commons

Publicado 10/02/2023 16:25 | Atualizado 10/02/2023 16:27

O desemprego (48%) ainda é a principal causa da inadimplência no comércio carioca, seguido pelas compras com cartão de crédtto (30%), contas de agua, luz, gás, celular (12%), queda de renda (6%), descontrole nos gastos (3%) e outros (1%).

As conclusões estão na pesquisa Perfil do Inadimplente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio), que ouviu 350 consumidores que procuraram o Serviço Central de Proteção ao Crédito da entidade para regularizar o nome. Dos entrevistados 51,4% são mulheres, 22,2% trabalhavam no comércio; 36,1% têm entre 21 e 40 anos; 44,4% têm renda familiar de R$ 450 e R$ 2,1 mil; 72,2% tiveram o nome incluído no cadastro por dívida junto ao comércio e 58,3% pela compra de roupas e calçados. A sondagem apontou ainda que 27,8% pretendem quitar o débito usando recursos do próprio salário; 41,7% estão otimistas em relação à melhoria da sua situação financeira em 2023 e 33,3% planejam fazer novas compras assim que quitarem seus débitos.

Segundo o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, o comércio é o setor que mais sofre, principalmente as lojas que vendem com prazos mais longos. “O desemprego continua sendo apontado como a principal causa da inadimplência pelos entrevistados. A novidade é que mais de 40% acreditam na melhoria da condição financeira este ano e que pretendem fazer novas compras”, explica.

Roupas e Calçados (51,4%) e os eletrodomésticos (28,6%) são os principais produtos comprados, seguidos por móveis (24,3%). O salário, com corte de gastos, vai ser usado por 62,9% dos entrevistados para pagar os débitos, sendo que 11% pretendem utilizar a poupança. Entre os pesquisados, 45,7% pretendem fazer novas compras a prazo nos próximos meses, 37,1% não pretendem e 15,7% não sabem.