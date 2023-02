Guilherme Mello disse que governo não precisa elevar tributação para fazer a economia crescer - Divulgação

Publicado 10/02/2023 18:08

O secretário de Política Econômica do ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira, 10, que não é preciso aumentar o gasto público ou a tributação para que o governo faça mais e melhor na gestão pública. Segundo ele, a reforma tributária tem potencial de aumentar o crescimento econômico em 12 pontos porcentuais em uma década.

"Não precisamos, necessariamente, aumentar muito a tributação ou o gasto em proporção do PIB para fazer melhor. É possível construir um cenário de melhora da tributação e do gasto público que vai permitir o país a aumentar o PIB potencial, o crescimento e reduzir a taxa de juros neutra, o risco país, ganhar competitividade e produtividade. Tem uma agenda que vai além do número fechado de crescimento. Por isso discutimos o novo arcabouço fiscal que vai incluir o debate sobre avaliação de políticas públicas", declarou Mello em live da Bradesco Asset Management.

Segundo Mello, há uma injustiça na tributação da renda no Brasil, que cobre uma alta carga tributária dos mais pobres e menos impostos dos mais ricos. Segundo ele, a reforma da renda deve ser proposta pelo governo após a aprovação da reforma dos impostos que incidem sobre o consumo.