Serão quatro dias sem depósito - Reprodução

Publicado 13/02/2023 16:13

Como de costume, o calendário de pagamento do Bolsa Família — antigo Auxílio Brasil — é realizado nos dez últimos dias úteis do mês. Como fevereiro é um mês mais curto e ainda conta com o ponto facultativo do Carnaval, em que os bancos não funcionam, as datas foram modificadas. Serão quatro dias sem depósito: sábado, 18, domingo, 19, segunda-feira, 20, e terça-feira, 21. Na quarta-feira, 22, de cinzas, os pagamentos retornam normalmente.

Segundo o governo federal, cerca de 21,9 milhões de famílias recebem o benefício, em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614,21, de acordo com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado.

Ainda este mês, a pasta deve apresentar a proposta de um novo Bolsa Família, que terá o foco na integração com o Sistema Único de Assistência Social e na atualização do CadÚnico.

O pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. A previsão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente-fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), para eliminar fraudes.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Segundo o governo, cerca R$ 13,2 bilhões serão gastos para realizar o pagamento do benefício.

Confira o calendário:

- 13 de fevereiro - NIS final 1;

- 14 de fevereiro - NIS final 2;

- 15 de fevereiro - NIS final 3;

- 16 de fevereiro - NIS final 4

- 17 de fevereiro - NIS final 5;

- 22 de fevereiro - NIS final 6;

- 23 de fevereiro - NIS final 7;

- 24 de fevereiro - NIS final 8;

- 27 de fevereiro - NIS final 9;

- 28 de fevereiro - NIS final 0.

Auxílio Gás

Além do Bolsa Família, este mês também haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico ou famílias com pelo menos um membro que more na mesma casa e receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O valor de R$ 112 do benefício equivale a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Como o auxílio só é pago a cada dois meses, o próximo pagamento acontece em abril.

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência de receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Os beneficiários terão até 120 dias para fazer o saque a partir da data de disponibilização dos valores. Eles podem consultar a disponibilidade do auxílio gás pelos aplicativos do Caixa Tem ou através do canal do Ministério da Cidadania no telefone 111.

*Com informações do IG