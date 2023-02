Zeca Dirceu postou informação nesta segunda, 13, em suas redes sociais - PT/Divulgação

Zeca Dirceu postou informação nesta segunda, 13, em suas redes sociaisPT/Divulgação

Publicado 13/02/2023 16:24

Brasília - O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), divulgou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 13, um ato de bancários pela redução da taxa básica de juros do País, a Selic, mantida em 13,75% na reunião mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom). O protesto, que também pede a saída do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve ocorrer nesta terça-feira, 14, em cidades como São Paulo e Brasília.



"Bancários do Brasil farão atos amanhã pela redução da taxa Selic, com palavras de ordem "Fora Campos Neto"! Aqui em Brasília ocorrerá na frente do @BancoCentralBR, a partir das 12h", escreveu Dirceu, no Twitter.