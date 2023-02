Publicado 13/02/2023 17:25

Rio - Com preço médio de R$ 5,112, o litro da gasolina na cidade do Rio de Janeiro ficou 1,65% mais barato entre os dias 7 e 13 de fevereiro, em comparação com a semana anterior. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.



Em diferentes regiões da capital fluminense, a variação dos valores cobrados pelo combustível chegou a 17,5%.



Entre os bairros mais caros para se abastecer na capital fluminense estiveram Vila da Penha (R$ 5,679), Castelo (R$ 5,588) e Flamengo (R$ 5,465). Na outra ponta, o litro mais barato da gasolina foi verificado em Quintino Bocaiúva (R$ 4,832), Coelho Neto (R$ 4,840) e Méier (R$ 4,886).



Menores preços



Quintino Bocaiúva - 4,832



Coelho Neto - 4,840



Méier - 4,886



Grajaú - 4,890



Engenho Novo - 4,890



Vicente de Carvalho - 4,890



Santíssimo - 4,897



Penha - 4,922



Vila Isabel - 4,948



Rio Comprido - 4,963





Maiores preços



Anchieta - 5,200



Todos os Santos - 5,231



Cascadura - 5,239



Del Castilho - 5,249



Ilha do Governador - 5,279



Lagoa - 5,360



Galeão - 5,390



Flamengo - 5,465



Castelo - 5,588



Vila da Penha - 5,679