Para abrir a conta BB Cash, o menor precisa ter CPF e RG - Banco do Brasil/Divulgação

Para abrir a conta BB Cash, o menor precisa ter CPF e RGBanco do Brasil/Divulgação

Publicado 16/02/2023 18:43

Desde outubro do ano passado, o Banco do Brasil ganhou mais de 75 mil clientes com idades entre 13 e 17 anos através da BB Cash, conta voltada a menores de idade, aberta com autorização de pais e responsáveis e que é uma aposta do banco para rejuvenescer a base de clientes. O número superou as expectativas iniciais do banco público.

Com esse desempenho acima do esperado, o banco reduziu a idade mínima para a abertura da conta. No aplicativo, passou para 10 anos, enquanto nas agências, com o comparecimento dos pais e do menor de idade, passa a ser de 8 anos de idade.

Segundo o BB, 96% dos clientes são engajados, ou seja, utilizam a conta de forma recorrente. 87% solicitaram cartão, e destes, 60% já estão utilizando para compras no crédito. Além disso, 70% dos clientes conquistados via BB Cash já utilizaram o Pix para fazer pagamentos ou receber dinheiro.

"A BB Cash se alinha com a nossa estratégia de rejuvenescimento da base de clientes e da marca Banco do Brasil, que tem mais de 214 anos, mas se posiciona como uma das mais inovadoras do mercado e com atualização constante, mantendo um diálogo consistente com o que os clientes valorizam", diz a presidente do banco, Tarciana Medeiros, em nota.

A vice-presidente de Negócios de Varejo, Carla Nesi, afirma que a conta foi desenvolvida no método ágil de trabalho, em que equipes com múltiplos conhecimentos são reunidas em torno de um produto. Além disso, grupos de clientes participaram do processo

"Outra curiosidade é que 20% dos clientes já fizeram investimentos financeiros, com tíquete médio de R$ 4,5 mil, e 3 mil clientes compraram gift cards na Loja BB, o Market Place digital do Banco do Brasil disponível diretamente no nosso App", diz Nesi.

A conta BB Cash é aberta para menores de idade com CPF e RG, e cujos pais ou responsáveis sejam clientes com conta corrente no BB. O processo é feito através do aplicativo, com autorização prévia do pai ou mãe, abertura da conta pelo menor e a liberação do uso pelo responsável.