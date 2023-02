Sebrae Rio lança cartilha sobre ChatGPT para micro e pequenas empresas - Pixabay

Sebrae Rio lança cartilha sobre ChatGPT para micro e pequenas empresasPixabay

Publicado 16/02/2023 18:28 | Atualizado 16/02/2023 18:35

Rio - Assunto do momento, o ChatGPT é um tipo de inteligência artificial (IA) que funciona em diversos idiomas e que é capaz de produzir textos, redações, poemas e até mesmo letras de músicas. Criado com código aberto e de fácil uso, a ferramenta de IA ganhou grande acesso no final de 2022. Empresas de todos os portes podem utilizar a ferramenta e o Sebrae Rio criou uma cartilha para auxiliar as micro e pequenas empresas do estado com informações sobre a tecnologia, dicas de implementação, passo a passo para testar o chat e até alertas sobre alguns riscos que a IA pode trazer. O acesso pode ser feito pelo site Inteligência de Mercado

A ferramenta tem inúmeros tópicos e estilos e consegue gerar textos escritos de forma autônoma, natural, coerente e em diversos idiomas e pode melhorar as entregas, porque aprende com as perguntas e respostas por meio da aprendizagem de Reforço com Feedback Humano (RLHF).

A RLHF utiliza feedback humano para ajudar o ChatGPT a adquirir a habilidade de seguir orientações complexas que os humanos inserem, além de entender suas nuances e o que esperam quando fazem suas perguntas, gerando respostas satisfatórias dentro das expectativas e perspectivas humanas. O ChatGPT é alimentado por uma grande quantidade de textos disponíveis na internet, como fóruns, notícias, livros, entre outros. São 570 GB de texto, cerca de 40 bilhões de palavras.

“Montamos esse material para ajudar os empreendedores a entender como essa ferramenta pode ajudá-los. Ela oferece boas oportunidades aos pequenos negócios, sendo útil em diversas tarefas e aplicações em mídia social, e-mail marketing, contratos legais, geração de conteúdos (produção de artigos, descrições de produtos ou serviços, mensagem direcionada a um determinado público-alvo, entre outros). Mas é importante estar atento aos potenciais danos que podem ser causados, para que eles sejam evitados”, comentou a analista do Sebrae Rio, Mara Godoy.

Dentre as vantagens apontadas pelo Sebrae Rio, a ferramenta pode reduzir carga de trabalho de atendentes, automatizando o atendimento e deixando que os funcionários foquem em tarefas mais complexas. No entanto, o documento aponta riscos significativos que devem ser levados em conta, tais como: respostas inadequadas; qualidade das respostas e da informação; e questões como propriedade intelectual e autenticidade.